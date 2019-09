Victor Ponta jubilează: ”Koveși e votată “en fanfare” - vedem curând ce obține Dăncilă”

Victor Ponta spunea, miercuri, că are informații potrivit cărora Viorica Dăncilă a propus partenerilor europeni un “târg” - să dea mandat reprezentantului Guvernului să voteze PENTRU numirea Laurei Codruța Koveși în funcția de Procuror European și să obțină în schimb votul parlamentarilor PPE si Renew Europe pentru propunerea de comisar europen a Rovanei Plumb!

Astăzi, europarlamentarul Dacian Cioloș declară că ministrul de Externe, Ramona Manescu, i-a cerut sprijinul pentru numirea unor români în funcții din instituții internaționale.

„În urmă cu două săptămâni, am avut o întâlnire cu doamna Ramona Mănescu la Parlamentul European. A venit la mine să discutăm posibilitatea de a sprijini anumite candidaturi ale unor români în instituții internaționale. Mi-a cerut sprijinul și am zis că, în măsura în care pot, voi sprijini. Am primit-o în birou la mine în calitate de președinte al grupului Renew”, a declarat Dacian Cioloș, la Digi24.

După această declarație, Victor Ponta a reacționat, spunând că trebuie să așteptăm să vedem ce obține Dăncilă.

”Viorica Dăncilă o pune pe Ramona Mănescu să negocieze susținerea lui Koveși - pentru sprijin la alte “funcții”! Aveam această informație dintr-o sursă mult mai serioasă și mai apropiată decât Dacian Ciolos!

După care, în fața CEX ului PSD, se sperie și minte că nu e așa! Dar azi Koveși e votată “en fanfare” - vedem curând ce obține Dăncilă Votați-o pe Dăncilă/îi minte chiar și pe ai ei / și vinde și cumpără orice funcție / cu adevărat bună de Președinte, nu ???”, a scris Victor Ponta pe Facebook.