Ponta, ipoteză neașteptată în cazul audierii lui Dragnea la Parchet. Ce a premeditat șeful PSD

Fostul premier Victor Ponta spune ca nu crede ca Liviu Dragnea a fost chemat la Parchetul General "ca sa se vada daca a fost o lovitura de stat", pentru ca este evident ca nu a fost vorba de lovitura de stat, ci pentru ca "toate datele arata ca a fost o actiune premeditata si executata de catre ministrul Carmen Dan, sub coordonarea liderului PSD".

"Sunt aproape doi ani de cand domnul Dragnea detine puterea si in Guvern si in Parlament si, in loc sa vorbeasca de lucrurile importante intr-o guvernare (...), a vorbit numai de dosare, de stat paralel si tot acolo ajunge, tot la Parchet. (...) Eu nu cred ca Dragnea a fost chemat ca sa se vada daca a fost o lovitura de stat pentru ca stiu cu totii, este absolut evident pentru orice om de bun simt, ca nici n-a fost vorba de patru criminali care-l pandeau la Hilton, nici de lovitura de stat. (...) Cred ca a fost chemat ca martor pentru ca, din toate datele care au aparut in public si pe care eu le-am aflat ca fost prim-ministru, actiunea violenta din 10 august a fost o actiune premeditata, organizata si executata de catre Carmen Dan, nu la conducerea si coordonarea doamnei prim-ministru, care era trimisa in vacanta, ci a domnului Dragnea. Cel care a provocat, a orchestrat, a anuntat cu vreo 3-4 zile inainte de 10 august si a vrut sa beneficieze de acele violente a fost chiar Dragnea si pentru asta, mai devreme sau mai tarziu, cu siguranta trebuie sa raspunda si legal", a declarat, vineri seara, la Digi 24, fostul premier Victor Ponta.

Intrebat de unde are astfel de informatii, Ponta a spus ca a fost prim-ministru patru ani, timp in care au fost nenumarate proteste, si stie foarte bine cum functioneaza Jandarmeria si cum sunt organizate interventiile acesteia la manifestari.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost audiat, vineri seara, la Parchetul General, el afirmand la iesire ca a fost citat ca martor in legatura cu afirmatiile sale potrivit carora protestul din 10 august ar fi fost o tentativa de lovitura de stat.