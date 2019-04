Victor Ponta acuză un asalt al PSD: 'Postacii plătiţi au urcat pe YouTube această mizerie'

Liderul Pro România, Victor Ponta, acuză „postacii” PSD au urcat un clip denigrator pe Youtube. El îi roagă pe susținătorii partidului pe care îl reprezintă să nu coboare la un asemenea nivel în campania electorală.

„Ieri, 28 Aprilie , in Sfanta Zi de Paste , postacii platiti de conducerea PSD au urcat pe YouTube aceasta mizerie/ si azi apare pe toate conturile PSD / au zeci de milioane de euro primiti de la Buget pentru aceste “filmulete” / au zeci de jurnalisti pe statul de plata, au milioane de reclame, mii de oameni angajati la Partid, Guvern, Parlament, Consilii Judetene si Primarii care sunt obligati sa posteze mai departe!

Vreau sa va rog pe toti sustinatorii ProRomania sa nu ne coboram in aceasta campanie in mlastina in care ei vor sa ne murdarim cu totii! Noi suntem cu adevarat ALTFEL!

Mandri ca suntem romani europeni / PROfesionisti / oameni cu inima si minte / impotriva hotilor si analfabetilor!

Pe 26 Mai oamenii o sa fie alaturi de noi - nu de banii si minciunile lor”, a precizat Victor Ponta pe Facebook.