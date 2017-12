Veste tristă înainte de Revelion, despre Catrinel Sandu

Înainte de anul nou, Catrinel Sandu a făcut un anunţ neaşteptat. Vedeta tocmai s-a despărţit de tatăl copiilor săi, de tenismenul Gabriel Trifu.

După ce a petrecut ani buni în America, Catrinel Sandu s-a întors recent în ţară unde se părea că şi-a găsit liniştea sufletească de care avea nevoie, alături de cele două fetiţe ale sale. Se pare că distanţa şi această separare dintre ea şi soţul său, nu a adus decât la o despărţire.



Catrinel Sandu a făcut anunţul public, printr-o postare pe o reţea de socializare în care a spus că ea şi soţul său Gabriel, vor continua pe drumuri separate, departe de ochii curioşilor.



„Fiecare sfârşit de an este o ocazie pentru a face un bilanţ. Pentru este mai mult de atât. Este încheierea unui capitol important din viaţa mea.



După separarea de mai bine de un an de zile, eu şi Gabi am hotărât să mergem pe drumuri separate. Bineînţeles că vom rămâne în relaţii bune şi vom face totul, în continuare, pentru creşterea şi educarea fetelor noastre. Un astfel de moment nu este niciodată uşor, aşadar vă rog să ne respectaţi intimitatea şi decizia de a nu discuta mai mult pe această temă, scrie Spynews.ro.



Vă doresc un an nou minunat şi plin de realizări!”, a postat Catrinel Sandu pe Instagram.