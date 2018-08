Vâlcov, lui Iohannis: Nu primeşti mai mulţi bani la rectificare ca să iei bucătarul după tine

Consilierul guvernamental Darius Valcov a declarat, sambata, referitor la taierea bugetului Administratiei Prezidentiale, ca la rectificarea bugetara nu se acorda fonduri suplimentare "doar pentru ca iti doresti tu sa te plimbi cu bucatarul peste tot pe unde te duci la vilele de protocol".

"Nu e vorba de dat un ban in plus sau in minus, dar atunci cand ai o executie atat de proasta a bugetului si doar pentru ca iti doresti tu sa te plimbi cu bucatarul peste tot pe unde te duci la vilele de protocol, asta nu inseamna ca trebuie sa iti acorde cineva mai multi bani la rectificare. Deci, asa cum si-a asternut, asa doarme fiecare. N-au cheltuit banii, poate ii vor cheltui data viitoare", a declarat, sambata, Darius Valcov, la un post TV, in legatura cu taierea bugetului Administratiei Prezidentiale, scrie ziare.com.



Intrebat daca este posibil ca Presedintia sa ramana fara bani, asa cum a acuzat Administratia Prezidentiala, consilierul economic al premierului Viorica Dancila a spus ca Guvernul va acorda toate sumele necesare.



"Chiar si dupa rectificare, creditele de angajament, adica angajarea sumelor, se vor putea face. Si daca vor face aceste angajamente si vor depasi limita sumelor bugetare pe care le au la dispozitie, bineinteles ca printr-o rectificare imediat sau prin fondul de rezerva se vor da banii necesari. Dar, deocamdata, cand ai cheltuit sub 40% din ceea ce ai avut alocat in sapte luni de zile, la ce sa te astepti? O sa discutam si la urmatoarea rectificare cu toate ministerele. Cine si-a cheltuit banii a primit in plus, cine nu si-a cheltuit banii i-au fost taiati banii. Si asta va fi regula de acum incolo", a completat Valcov.



Chestionat daca Guvernul va aproba, saptamana viitoare, rectificarea bugetara, Darius Valcov a raspuns: "Este decizia doamnei prim-ministru, noi suntem pregatiti. Nu stim daca au venit si avize de la CSAT pentru bugetele SRI, SIE, Administratia Prezidentiala, si asa mai departe, dar in momentul in care vor fi si aceste avize, daca ele sunt necesare, rectificarea va trebui sa fie aprobata."