UPDATE Atac armat într-un liceu din SUA, între 8 şi 10 morţi (VIDEO)

UPDATE: Poliţia a publicat o fotografie a principalului suspect, decărcată de pe contul său de socializare. Martorii spun că un elev a pornit alarma când a auzit împușcăturile, mulți dintre colegii lui au reușit să fugă din clădire, iar alții s-au ascuns pe unde au apucat. Alte informaţii din spaşiul virtual spun că atacatorul ar fi aruncat şi două bombe artizanate, în două săli de clasă.

Imediat după ce s-a dat alarma, poliţia şi agenţii FBI i-a scos în afara zonei de risc pe toţi elevii, i-au aliniat pentru verificări corporale, iar bagajele le-au fost percheziţionate.

Atacul de la Santa Fee are loc la 93 de zile de la cel mai sângeros act de acest fel de la începutul anului. Pa 14 februarie, la un liceu din Parkland, Florida, 17 oameni, între care 14 elevi și trei membri ai personalului au fost împușcați mortal, iar alți 14 au fost răniți. Potrivit Daily Record, de la începutul anului, în SUA a avut loc un atac armat grav pe săptămână.

Ştire în curs de actualizare.

sursă video: WITZ Radio

sursă video: CBS News

UPDATE: A suspect is in custody after reports of an active shooter at a high school south of Houston, an assistant principal at Santa Fe High School says https://t.co/oqRZUFvJK4 pic.twitter.com/U5yR7Fwr6n