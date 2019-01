Unul dintre dosarele Arhiepiscopului Tomisului se întoarce la DNA

Dosarul penal in care IPS Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, este cercetat pentru abuz in serviciu, marturie mincinoasa si inducerea in eroare a organelor judiciare a fost retrimis, joi, la DNA. Decizia apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie si este definitiva.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, joi, contestatia depusa de procurorii DNA Constanta, la decizia Curtii de Apel din Constanta, care, in luna septembrie a anului trecut, constatase nulitatea ordonantelor de extindere a urmaririi penale in rem si de extindere a urmaririi penale fata de suspectii din dosar.



Magistratii din Constanta au dispus atunci excluderea tuturor probelor administrate in cursul urmaririi penale in legatura cu infractiunile deduse judecatii si a dispus restituirea cauzei la parchet.







Decizia nu a fost definitiva si a fost contestata de procurorii DNA, contestatie care s-a judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Instanta a respins, joi, contestatia procurorilor anticoruptie din Constanta si a dispus retrimiterea dosarului la DNA, hotararea fiind definitiva.



Potrivit ziare.com, arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este judecat, alaturi de alte persoane, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.