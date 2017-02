Unul dintre cele mai cunoscute branduri de ceai ar conţine pesticide

Pesticidele sunt peste tot. Noi facem tot posibilul să scăpăm de ele, începând de la spălatul fructelor şi legumelor.

Un experiment CBC News arată că opt din 10 branduri de ceaiuri ar conţine o cantitate mare de pesticide. Printre acestea vorbim şi despre unul din cele mai mari branduri de ceaiuri din lume - Lipton, cu sortimentele ceai verde şi ceai negru, ar conţine pesticide.

Pe listă se află se mai află şi alte branduri ca: Tetley, Twinings, Red Rose, No name, King Cole, Signal, Uncle Lee’s Legends of China.

Cei de la CBC au efectuat testul la un laborator şi au fost găsite pesticide ca endosulfan si monocrotofosm care sunt interzise în mai multe țări din lume. Efectele secundare ale consumului de endosulfan au efecte asupra sistemului nervos, iar în unele cazuri, consumul de alimente care conțin endosulfan au condus chiar la deces.