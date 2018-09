Un SUV a intrat intenționat în mulțime: cel puțin 11 morți și 44 de răniți

Cel puțin 11 oameni au murit și 44 sunt spitalizați după ce un bărbat de 54 de ani a intrat cu SUV-ul său pe trotuar și apoi a sărit din mașină atacându-i pe pietoni cu un cuțit și cu o lopată.

Primele informații vorbeau de 9 persoane ucise, însă bilanțul victimelor a crescut în următoarele ore după incident, potrivit CNN.

Atacul criminal a avut loc miercuri în orașul chinez Hengyan, la aproximativ de 500 de km de metropola Guangzhou.

Suspectul a fost arestat de forțele de ordine - acesta mai fusese condamnat pentru trafic de droguri, furt și alte infracțiuni, iar poliția crede că a vrut "să se răzbune pe societate".

Astfel de atacuri cu mașina au mai avut loc în diverse provincii din China, în cele mai multe revendicările fiind legate de nemulțumirile personale ale unor persoane dezaxate.

#China: A car struck dozens of people in #Hengyang City during a dance event that was underway. A man has been arrested and the cause of the incident is unknown at this stage. " pic.twitter.com/My5Zu6ueX0