Un primar PSD se alătură protestelor pentru lipsa autostrăzii Moldova

Edilul comunei Săvineşti din Neamţ, Daniel Horciu, va întrerupe activitatea primăriei pe data de 15 martie, la ora 15:00, timp de 15 minute.

Acesta a anunţat pe pagina sa de Facebook că va porni şi sirenele din localitate, chiar dacă ulterior va fi amendat pentru acest gest. Edilul și-a mai temperat mesajul după ce informaţia a ajuns în presă. Totuși, primarul a declarat pentru postul de radio RFI că este un protest pe care îl face și că o să vadă ce se va întâmpla pe 15 martie. Citez ”Sunt primar PSD. Nu plec din PSD, dar nu-mi convine că Moldova nu are autostradă!”, scrie RFI.ro

Daniel Horciu: Este un lucru care ține de comuna noastră. Este un protest pe care îl fac eu. Sunt primar PSD. Nu plec din PSD, dar nu-mi convine că Moldova nu are autostradă!

Rep.: Nu mai ține de culoare politică. De ce nu se alătură mai mulți primari din Moldova, să facă un front comun?

D.H.: N-aș vrea să îmi aprind bube în cap. De ce alți primari nu s-au alăturat, e un lucru care nu mă interesează. Eu sunt un schior. Nu am bani să merg la Poiana Brașov. Pentru că la Poiana Brașov cu 100 de euro nu te primește nici măcar să ajungi la un hotel. Eu mă duc în Austria. Anul ăsta am fost în Austria, în luna ianuarie. M-a costat cu soția 750 de euro, șase zile. Cu tot cu ski pass. Bine, avem niște prieteni acolo, e cu totul altă discuție. Dar am făcut de la Săvinești până la Satu Mare 11 ore! Ori lucrul ăsta nu se poate. De la Satu Mare până în Austria am făcut șase ore jumate. Postarea pe care am făcut-o a fost ca un simplu semnal de alarmă. Doamne Ferește să-mi creez eu probleme în partid sau să facem o vâlvă la nivel de țară că un primar PSD a făcut un lucru de genul ăsta.

Rep.: Cum vi se pare ideea de a construi o autostradă prin parteneriat public privat și nu prin fonduri europene?

D.H.: (...) Am văzut un lucru: că pe suta de km ar trebui să plătim 6 euro și ceva. Sper să nu greșesc. Dau un exemplu: de la Săvinești la Târgu Mureș, dacă mergem cu mașina, facem cam trei ore jumate, patru. Vedem consumul de benzină sau de motorină. Ori ca să merg de la Târgu Neamț la Târgu Mureș pe 300 de km și să plătesc șase euro, mai bine stau liniștit acasă, la Săvinești. Un calcul băbesc. (...) Cei care fac parteneriat public privat și-l asumă.