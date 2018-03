Un organ nou a fost identificat în corpul uman. Joacă un rol crucial în răspândirea cancerului

Oamenii de stiinta au facut o descoperire la care nu multi se asteptau, in zilele noastre: un organ care absoarbe socul asupra tesutului vital si care ar putea ajuta la o intelegere mai buna a raspandirii cancerului. Cercetatorii au descoperit niste compartimente umplute cu lichid, situate in tot corpul, sub piele. Ele au fost denumite „interstitium”, scrie Live Science.

Aceste compartimente sunt unite si se afla de asemenea in jurul tractului digestiv, plamanilor, vaselor de sange si a muschilor, creand astfel o retea care este pusa in functiune de o „plasa” de proteine puternice si flexibile.



Initial se credea ca este vorba doar de un „perete” format din niste straturi dense de colagen care uneste tesuturile si se credea ca acele compartimente erau goale. In loc de perete, este mai degraba o „autostrada deschisa cu compartimente umplute cu lichid”, potrivit autorului studiului, Neil Theise, profesor de patologie la Universitatea de Medicina din New York.



Cercetatorii spun ca acest organ nu a fost descoperit pana acum pentru ca nu a fost vizibil la microscop. Pregatirea probelor de tesut - taierea lor in bucati mici, tratarea lor cu diferite chimicale - care urmeaza sa fie analizate microscopic face ca fluidul din acele compartimente sa se piarda.



Oamenii de stiinta au reusit insa sa descopere acest organ cu ajutorul unei metode inovative de examinare microscopica a tesutului viu de pe o persoana, scrie bzi.ro. Cu toate ca specialistii spun deja ca aceasta retea de spatii umplute cu lichid reprezinta un organ, este nevoie de mai multe studii pentru ca reteaua sa primeasca oficial denumirea de organ.



Rolul cel mai important al interstitium-ului este faptul ca protejeaza organele, absorbind socul, in cazul unor probleme la nivelul tesutului.