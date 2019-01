Un medic de la Ambulanţa Teleorman, care a cerut ESCORTĂ până la Bucureşti, a fost amendat

Un medic de la Serviciul de Ambulanţă Teleorman a fost amendat, joi, de poliţişti, pentru că ar fi sunat în mod abuziv la 112, pentru a cere escortă până la Bucureşti. Doctorul se apără şi spune că a apelat preventiv poliţia, după ce, recent, fusese agresat de rudele unei fetiţe care a murit.

Medicul Gabrel Bogdan Caraveţeanu, angajat al Serviciului de Ambulanţă Teleorman, a primit, joi, o amendă în plic, pentru că ar fi sunat în mod abuziv la numărul de urgenţă 112. Medicul se apără şi spune că a apelat poliţia preventiv, în interes de serviciu, după ce, în urmă cu câteva zile, a fost agresat de rudele unei fetiţe care a murit în ambulanţă, în timp ce era transportată la Bucureşti.



Doctorul a oprit, atunci, ambulanţa, şi spune că a fost lovit pentru că a refuzat să mai ducă fata la spitalul din Capitală.







De această dată, rudele unui bolnav au solicitat să însoţească ambulanţa până în Capitală, iar medicul s-a temut ca experienţa trecută să nu se repete, aşa că a solicitat preventiv sprijinul poliţiştilor. Aceştia au considerat totul un abuz şi au decis să-l amendeze cu 500 de lei.



"În urmă cu o săptămână, tocmai luasem bătaie. Trei pumni şi atât. Era o solicitare extrem de periculoasă de care am scăpat. Acum aveam o solicitare la fel de periculoasă. Aşa că am solicitat poliţiei să mă însoţească până la Bucureşti, ca să nu se mai repete povestea. Mascaţii m-au însoţit, nu poliţistul care mi-a dat amenda. Am solicitat într-o seară să fiu apărat, eu şi echipajul meu, pentru că situaţia se putea denatura. În seara aia nu s-a întâmplat într-adevăr nimic. Pacienta nu mi-a mai murit în ambulanţă. Dar dacă asta se întâmpla, aparţinătorii puteau ajunge la noi în cinci minute şi nu se ştie cât de recalcitranţi puteau să fie. Eu am sunat să mă protejeze şi să nu risc nimic. În schimb acum, agentul de poliţie mi-a dat amendă de 500 de lei", a declarat medicul Caraveţeanu, pentru MEDIAFAX.



Acesta a precizat că va contesta amenda.



Potrivit şefului Serviciului de Ambulanţă Teleorman, Cristi Popescu, la mijloc este vorba despre o dublă exagerare, atât din partea medicului, cât şi a poliţiştilor. Popescu este de părere că subalternul său nu avea motive să ceară escortă preventiv, dar nici poliţia nu ar fi trebuit să amendeze un om care sunase pentru protecţie, în interes de serviciu.



"Acum o vreme, medicul Caraveţeanu a preluat un copil de la spitalul din Videle să-l ducă la Bucureşti. Copilul fiind copilul unor romi, ei s-au ţinut cu maşina după ambulanţă şi, la Valea Plopilor, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Oricum, starea era extrem de gravă. A oprit ambulanţa să efectueze manevre, romii au deschis uşa şi au văzut că fetiţa nu era bine. Aceştia insistau să ducă fetiţa la Bucureşti, deşi decedase. Iar pentru că a refuzat, echipajul a fost agresat. S-a speriat atunci. Acum câteva zile, a avut de dus un pacient la Bucureşti de la Spitalul Judeţean din Alexandria. Şi el, de frica celor de la Valea Plopilor, a zis că nu pleacă dacă nu vine poliţia să-l însoţească. Şi a sunat la poliţie că vrea să fie însoţit. I s-a spus că nu se poate. M-a sunat inspectorul şef al poliţiei şi mi-a zis că un medic de la noi vrea escortă şi am convenit să îl ducă până la ieşirea din oraş", a detaliat Cristi Popescu.