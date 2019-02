Un baron PSD cere modificarea ordonanței care paralizează Justiția

Liderul PSD Vrancea, Maria Oprișan, consideră că OUG 7 trebuie modificată pentru că este „obligatoriu” ca secția specială pentru anchetarea magistraților să rămână sub autoritatea Procurorului General.

Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a declarat luni, la Parlament, înainte de ședința BPN al PSD, că este „obligatoriu” ca secția specială pentru anchetarea magistraților să rămână sub autoritatea Procurorului General, fiind necesară modificarea OUG 7.

„După părerea mea, acest aspect, ca și ceea ce s-a întâmplat și cu DNA la un moment dat, trebuie reglementat, pentru că toate secțiile de procurori din România trebuie să fie sub Ministerul Public, sub Procurorul General Eu cred că această ordonanță trebuie pusă în nota constituțională și legală, iar eu cred că secția pentru anchetarea magistraților trebuie să rămână componenta Ministerului Public și să fie sub jurisdicția Procurorului General ca să poată exista control ierarhic în baza prevederilor constituționale”, a declarat Oprișan.

Întrebat dacă este o modificare obligatorie, vicepreședintele PSD a răspuns: „Din punctul meu de vedere, da”.