Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prăbușit lângă Moscova. Trei copii printre victime

Avionul Antonov 148, al companiei Saratov Airlines, a dispărut de pe radare, imediat ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. La bordul avionului se aflau 65 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

Avionul se îndrepta spre orașul Orsk, situat la granița cu Kazakhstan, s-a prăbușit lângă localitatea Argunovo.

Toate persoanele au decedat, potrivit primelor informații.

ACTUALIZĂRI ÎN TIMP REAL:

UPDATE 18.00: Potrivit presei ruse, printre cele 71 de victime ale tragediei se aflau și trei copii, cel mai mic dintre ei având 5 ani.



UPDATE 17.45: O sursă din cadrul echipelor de investigație, citată de agenția TASS, spune că avionul s-a prăbușit din cauza condițiilor meteo, a unei erori umane sau unei probleme tehnice. Acestea sunt cele trei piste ale investigatorilor.



UPDATE 17.35: A fost găsită una dintre cutiile negre ale aeronavei, iar autoritățile ruse au dat publicității lista victimelor, transmite Sputnik News.



UPDATE, 16.18: Posibile cauze ale prăbușirii ar fi vremea drastică și eroare de pilotaj.

UPDATE, 16.00: Fragmente ale avionului au fost descoperite la 25 de kilometri de aeroportul Domodedovo din Moscova.

UPDATE, ORA 15.50: Mesajul lui Vladimir Putin după TRAGEDIA aviatică din Rusia

UPDATE, ORA 15.35: La fața locului intervin echipaje de salvare, care au găsit două cadavre.

UPDATE, ORA 15:30: Nu este clară deocamdată cauza prăbuşirii. Unii martori au spus că au văzut flăcări ieşind din avionul care pierdea altitudine.

Compania rusă Saratov Airlines a fost interzisă în 2015 de la operarea zborurilor internaţionale, după ce inspectorii au descoperit în cabina unei aeronave de linie o persoană care nu era autorizată să facă parte din echipajul de zbor. Interdicţia a fost ridicată în 2016, iar compania şi-a restrâns activitatea. În prezent, Saratov Airlines operează în principal curse interne, dar face legătura şi către cele mai importante oraşe din Armenia şi Georgia.

Site-ul Flightradar24 arată că avionul a început să coboare brusc, la 5 minute după decolare.

The speed and altitude graph for flight #6W703 show a descent from 6200 feet to 3200 feet during the last minute before the ADS-B signal was lost about 20 km south-east of Domodedovo Airport.https://t.co/PNoxBssRTf pic.twitter.com/ppf5rD9k7E