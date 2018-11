Un avion a aterizat de urgenţă! Mai multe persoane au fost rănite în urma impactului

UPDATE: Avionul avea la bord 120 de pasageri şi opt membri ai echipajului, decolase în jurul orei locale 02:00 (07:00 GMT) de pe aeroportul din Kingston. După circa 45 de minute, pilotul a anunţat că aeronava întâmpină unele probleme la sistemul său hidraulic, au declarat oficiali din Guyana într-o conferinţă de presă.

Aeronava a fost forţată să aterizeze pe aeroportul din Guyana. Avionul avea ca destinaţie Toronto, dar din cauza unor probleme tehnice a fost nevoit să se întoarcă în Georgetown, Guyana, la scurt timp după decolare.

Presa locală precizează că la bordul aeronavei sunt 120 de persoane, din care cel puţin 6 sunt rănite.

Fly Jamaica #OJ256 to Toronto returned to Georgetown, Guyana shortly after departure with a mechanical issue and went off the end of the runway after landing. Local media report 120 people on board; some hurt.