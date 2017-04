Ultima profeție a Babei Vanga a ieșit la iveală și este terifiantă. "Viața va fi imposibilă aici"

Ce spunea Baba Vanga despre viitorul omenirii? Printre altele, ca civilizatiile extraterestre vor invata oamenii sa traiasca sub apa, dupa ce viata pe suprafata Pamantului va deveni absolut imposibila. Este una dintre cele mai stranii profetii ale batranei care si-a pierdut vederea la varsta de 12 ani.

Cu putin inainte de moarte, clarvazatoare a povestit ca pana in 2030 oamenii vor reusi sa intre in contact cu alte civilizatii dezvoltate si ca pana in anul 3797 Terra va deveni o planeta ostila vietii, dar numai cei alesi vor avea dreptul de a parasi Sistemul solar pentru a-si continua exisenta pe alta planeta.

Baba Vanga a avertizat, de asemenea, ca pana in 2170 o mare parte a globului va fi cuprinsa de o seceta de lunga durata. In 3005 un razboi va izbucni pe planeta Marte, colonizata de oameni, iar in 3010 o cometa va lovi Luna, generand un urias nor de praf cosmic. Pamantul se va cufunda in intuneric.

Astfel ca, in urmatorii 90 de ani, viata pe Terra se va restrage considerabil.

Alte profetii ale Vangai:

2043: Europa va fi transformata intr-un califat islamic, cu capitala la Roma. Economia lumii va fi controlata de musulmani;

2066: Statele Unite vor utiliza arma climatica, in incercarea de a readuce Europa la crestinism.

2100: Un Soare artificial va lumina partea intunecata a Pamantului;

2130: Omenirea va invata sa traiasca sub apa;

2170: Seceta globala;

2201: Pe Pamant, temperaturile vor scadea e fondul reducerii activatatii solare;

2262: Planetele isi vor modifica, treptat, orbitele;

3010: Pe Terra viata va disparea, practic, dar omenirea va atinge un nivel de dezvoltare care ii va permite sa "se mute" intr-un alt sistem planetar, scrie incomemagazine.ro.