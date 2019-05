Ultima dorință a lui Răzvan Ciobanu i-a șocat pe apropiați

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu și-a găsit sfârșitul în a doua zi de Paște, într-un grav accident rutier petrecut în Săcele.

Ultima dorinta a lui Razvan Ciobanu nu a fost indeplinita niciodata. Conform prietenilor sai, designerul dorea sa-si curete reputatia.



In ultimul an, Razvan Ciobanu a avut mai multe probleme. A fost implicat, in vara lui 2018, intr-un scandal urias cu droguri, iar Kanal D l-a dat afara de la 'Bravo, ai stil!'.







Si, de aici, problemele au inceput sa apara. Razvan Ciobanu a ramas, treptat, fara surse de venit. Asa ca a fost nevoit sa se imprumute pentru a avea ce manca. Dorinta lui Razvan Ciobanu a fost de a-si curata numele si de a-si face afacerea sa mearga.



Irina Schrotter, buna prietena cu creatorul de moda, sustine ca Razvan isi dorea sa reinvie afacerea. Isi dorea o colectie noua de haine si un manager care sa gestioneze afacerea si finantele lui.