Udrea, scenariu bizar: "Dragnea va pune un premier de pe lista scurtă a Sistemului"

FOTO EXPLICATIE: Elena Udrea

Elena Udrea nu deplânge plecarea guvernului Tudose, spunând că "nu a folosit cu nimic țării că a fost în funcție", dar problema ar fi, potrivit fostului ministru al Dezvoltării și turismului, că Dragnea va pune un om "tot de pe lista scurtă a Sistemului".

Elena Udrea a scris pe Facebook că "speranța că la Palatul Victoria nu va veni o altă slugă a Securității" ține doar de oamenii din subordinea lui Dragnea. Altfel, "omul e incurabil".

"A cazut Guvernul Tudose, al doilea prim-ministru al Securitatii dupa Grindeanu, pus si dat jos de Dragnea in doar o jumatafe de an.

Ca a plecat, nicio paguba, nu a folosit cu nimic tarii ca a fost in functie. Problema e ca Dragnea e in stare sa il puna si pe al treilea, tot de pe lista scurta a Sistemului. Omul e incurabil!

Speranta ca la Palatul Victoria nu va veni o alta sluga a Securitatii e la cei din PSD, ca de data aceasta ii vor impune lui Dragnea un premier om de partid.

Votul din CEX, ma face sa fiu optimista. Adica, la vot secret, politicienii au batut mar Securitatea.

Tudose a luat 60 de voturi impotriva si DOAR 4 pentru!!!", a scris Udrea pe Facebook.