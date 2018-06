UPDATE: Se înmulţesc reclamaţiile faţă de "mobilizarea" pentru marele miting PSD

Se înmulţesc reclamaţiile în spaţiul virtula privind metiodele neortodoxe prin care oamenii sunt "mobilizaţi" la marele miting PSD de sâmbătă. Peste 100 de mesaje au fost postate pe platforma mitingcujapca.ro, mesaje în care oamenii se plâng că sunt amenințați sau forțați să participe la manifestație. Culmea, mulți sunt obligați să se deplaseze cu mașinile personale, pe propriii, „pentru a nu atrage atenția”.

UPDATE:

În localitatea Odoreu, din judeţul Satu Mare, mobilizarea ar fi ajuns la nivelul persoanelor ce beneficiază de ajutoare scoaile, după cum a scris un utilizator al platformei mitingcujapca.ro. "Toti asistatii sociali au fost adunati luni seara la primarie. (...). Cei care se duc la Bucuresti scapa de munca doua luni. Se ofera 3 mese pe zi si ceva bani de cheltuiala + promisiunea ca vor opri la un obiectiv turistic."

La Moreni-Dâmboviţa, "Consilierii locali PSD au primit sarcina obligatorie de a aduce liste cu nume Prenume CNP număr de telefon ale persoanelor pentru miting."

O altă reclamaţie, neverificată, după cum scrie autorul, vine de la Vaslui. "Proprietarii de autocare au fost convocati la inspectoratul de siguranta circulatiei rutiere si li s-a pus in vedere sa transporte persoane la mitingul PSD sub amenintarea unor controale dure si retragerii licentelor in caz ca nu se supun."

ŞTIREA ORIGINALĂ

Unul dintre cei reclamaţi pe pagina mitingcujapca.ro este fostul vicepremier Marcea Ciolacu, şeful PSD Buzău, Acesta, prin "directorul RAM, regie deconcentrată (...) a cerut raspuns pana joi ,iar daca nu se vor conforma vor avea repercursiuni asupra celor angajati politic ... multi nu vor sa vina si sunt amenintati ca vor fi dati afara . incredibil," a scris unul dintre reclamaní, sub protecţía anonimatului.

Un alt lider judeţean al PSD, din Neamţ, este reclamat că ar fi dat fiecărui primar de comună "norma de minim 15 oameni! oamenilor trebuie sa li se asigure transportul si masa!".

În alte judeţe, cum ar Galaţi şi Teleorman, şefii Consiliilor Judeţene sunt acuzaţi că folosesc metode mai puţin ortodoxe pentru a-i forţă pe oamei să vină la miting. La Galaţi "s-a cerut o situatie detaliata cu mijloace de transport disponibile care vor fi utilizate pe 09 iunie pentru transport persoane la Bucuresti.".

La Alexandria, președintele Consiliului Județean, este reclamat că "prin intermediul subalternilor a transmis amenințări și a apelat la șantaj. Listel sunt făcute, iar la Organizația de femei se lucrează intens pentru a introduc și mesajul de susținere al Premierului Viorica Dăncilă."

Tot de la Alexandria, "angajatii de la Teldrum sunt obligati sa isi ia toata familia si sa vina la miting, daca un singur angajat nu este prezent cu toata familia,a doua zi este dat afara", a scris unul dintre cei nemulţumiţi.

Şi de la nivelul primăriilor au venit sesizări pe pagina mitingcujapca.ro. ""Primaria Giurgiu a "ordonat" ca din cadrul Centrului Cultural Ion Vinea trebuie sa mearga un numar de X persoane, altfel acestea vor suporta "consecintele"."

La Focşani "Se scot angajatii de la Protectia Copilului Vrancea. Directoarea institutiei este Daniela Nicolas si este sotia Primarului de la Odobesti care face parte din partidul PSD." scrie un alt reclamant.

Un dialog preluat direct de pe faceebok, relatează un dialog între managerul unei firme de transport din Dolj şi oameni care căutau transport pentru miting. Bărbatul susţine că i s-a spus, din start, că toate cele zece autocare merg la miting, iar la răspunsul lui că are antamate excursii şcolare, a primit o replică scurtă ''Nu mă interesează."

"A amenințat cu concedierea asistentele, dacă nu participă la miting.", a scris soșul unei angajate la Spitalul de Pediatrie din Pitești.



"Tatăl meu a fost contactat de un membru PSD și rugat să participe la miting, cu promisiunea că după miting vor face și o excursie, un popas." -Râșnov



Unii amenințați cu concedierea, alții răsplătiți. Așa adună PSD oamenii la miting, în funcție de bugetul fiecărui județ.



"În general, persoanelor asistate social și ceilorlalți cetățeni li se promite o plimbare gratis în București, masa asigurată și, posibil, în funcție de buget, o sumă modică de bani de aproximativ 50 ron.", spune un angajat al primăriei Frumoasa.