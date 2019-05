VIDEO Turnul Eiffel, evacuat de urgență

Turnul Eiffel şi spaţiul din jurul său au fost evacuate luni după-amiază din cauza unei persoane care a escaladat edificiul emblematic din Paris, au anunţat societatea care administrează edificiul şi poliţia, relatează AFP.

''A fost identificată o persoană care escalada Turnul. Aceasta este procedura obişnuită. Trebuie să oprim persoana în cauză să continue şi, în acest caz, se evacuează Turnul", a explicat o sursă din poliţie, fără a preciza numărul turiştilor afectaţi de această măsură, scrie Agerpres.



"Pompierii şi poliţia sunt la faţa locului", a adăugat sursa citată. Spaţiul din jurul edificiului a fost, de asemenea, evacuat, a menţionat o sursă din poliţie.







Brigada de căutare şi intervenţie a poliţiei se află la faţa locului şi a luat legătura cu persoana care s-a căţărat pe Turn, ale cărei motive rămân încă necunoscute, potrivit sursei citate.



Potrivit linternaute.com, bărbatul care a început să escaladeze Turnul Eiffel între etajul al doilea şi al treilea are circa 40 de ani şi a plecat în tentativa sa temerară cu mâinile goale, fără niciun mijloc de asigurare.



În octombrie 2017, Turnul Eiffel a trebuit să fie "complet evacuat" din cauza "prezenţei unui tânăr pe un stâlp al Turnului care ameninţa că se va sinucide". În cele din urmă, poliţia a reuşit să-l determine pe tânăr să renunţe la actul sinucigaş.



Turnul Eiffel, care sărbătoreşte în acest an 130 de ani de la inaugurare, este cel mai vizitat monument din lume, cu şapte milioane de vizitatori pe an.