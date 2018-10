Tudorel Toader va avea soarta lui Lazăr și Koveși. Va fi și el evaluat

Tudorel Toader, evaluarea nr.2

Ministrul Justiției va fi și el evaluat la rândul lui, de către premierul Dăncilă. Declarația aparține lui Florin Iordache.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, fost ministru al Justiţiei, a declarat miercuri seara că şi ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, va fi evaluat "exact" cum a fost evaluat procurorul general, Augustin Lazăr.



"Exact ca la domnul Lazăr, fără îndoială şi domnul Toader va fi evaluat. Cine îl evaluează pe domnul Toader? Doamna prim-ministru. Eu aştept opinia doamnei prim-ministru. M-am întâlnit astăzi cu dumneaei şi erau alte chestiuni în Biroul permanent. Aştept opinia dumneaei, probabil că luni sau marţi, cred că săptămâna viitoare. A făcut şi foarte multe lucruri bune domnul Toader, a făcut şi lucruri mai puţin bune, cum ar fi spre exemplu legislaţia care cred eu că trebuia asumată întâi de minister şi apoi - nu de parlament. Dacă ne uităm la cea mai importantă legislaţie din ultima perioadă, cea care vizează legile justiţiei, cele trei, sau codurile, cred că aici Ministerul Justiţiei trebuia să fie mai pro-activ", a declarat Florin Iordache, preşedinte al Comisiei parlamentare speciale pentru legile justiţiei, la Realitatea TV.



El susţine că dacă ar fi fost ministru al justiţiei, ar fi implementat deciziile Curţii Constituţionale.



"Eu, dacă eram ministru al Justiţiei, în trei luni de zile vă asigur că măcar deciziile Curţii le implementam. Prin ordonanţe, prin ne-ordonanţe, cu lume în stradă, cu lume în casă, deciziile Curţii trebuiau implementate. Ne-a luat enorm de mult, enorm de mulţi oameni suferă şi este anormal din punctul meu de vedere ca nişte oameni nevinovaţi, pe o legislaţie strâmbă şi nepusă în concordanţă cu decizia Curţii, să aibă de suferit", a spus Iordache.



Deputatul PSD consideră că legislaţia care vizează armonizarea cu deciziile Curţii Constituţionale trebuia adoptată de anul trecut.



"Dacă am ceva să-i reproşez ceva domnului Toader ca ministru este partea care vizează legislaţia. Cred eu că trebuia să pună specialiştii din ministerul Justiţiei mai mult la treabă şi această legislaţie, măcar legislaţia care viza armonizarea cu deciziile Curţii, trebuia implementată de anul trecut. Trebuia o implicare mai mare şi la cele trei legi ale justiţiei, separarea carierelor, faptul că a dat puteri CSM-ului, faptul că Inspecţia Judiciară are forţă, faptul că s-a constituit această secţie specială sunt lucruri pozitive, dar care au rezultat în urma dezbaterilor şi în urma muncii din parlament", a mai afirmat Iordache.



Iordache este de părere că evaluarea procurorului general era necesară, precizând că aşteaptă detaliat atât acuzele aduse, cât şi apărarea.



"Această evaluare cred că era necesară. Evaluarea prezentată de domnul Toader, precum şi răspunsul pe care cred că-l prezintă mâine detaliat domnul Lazăr trebuie citite cumva în oglindă. Adică, dacă acuzele pe care domnul ministru Toader le-a prezentat astăzi ar trebui citite şi detaliate, să vedem dacă într-adevăr acele încălcări sunt faţă de planul de management, de constituţie, de legislaţie. (...) E un material destul de amplu, trebuie văzut şi analizat foarte clar, dar aşa cum a prezentat dumnealui, are foarte multe argumente de încălcare a legislaţiei, de încălcare a prevederilor legale pe care le are procurorul general", a apreciat Iordache.