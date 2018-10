Ministerul Justiţiei are două protocoale secrete cu SRI. UPDATE / Reacție Tudorel Toader

Ministerul Justiției, condus de Tudorel Toader, recunoaște că are două protocoale secrete cu SRI. Informația apare într-un raspuns primit de la instituție de Forumul Judecătorilor din România.

Tudorel Toader a spus, de mai multe luni, că toate protocoalele secrete încheiate cu SRI trebuie denunțate.

Primul protocol de colaborare dintre SRI şi MJ este încheiat exclusiv pe problematica prevenirii si combaterii terorismului, iar al doilea reprezintă organizarea si functionarea Sistemului National de Prevenire si Combatere a Terorismului.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că se verifică de către cine şi în ce condiţii au fost semnate două protocoale clasificate încheiate între Ministerul Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii.

"Verificăm să vedem cine şi în ce condiţii condiţii au fost semnate", a precizat Tudorel Toader.

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România a precizat duminică, într-un răspuns primit de la Ministerul Justiţiei, că MJ are încheiate două protocoale clasificate cu Serviciul Român de Informaţii.

"La nivelul Ministerului Justiţiei există două protocoale clasificate încheiate între Ministerul Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii. Primul protocol de colaborare încheiat exclusiv pe problema Prevenirii şi Combaterii Terorismului, iar al doilea protocol reprezintă organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului", precizează Ministerului Justiţiei în răspunsul transmis Asociaţiei.

Ministerul Justiţiei adaugă că, având în vedere caracterul nepublic al unor astfel de documente, informaţiile din acest domeniu sunt exceptate de liberul acces al persoanelor.

UPDATE / Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Tudorel Toader a precizat: "Intr-o minima analiza, printre altele, se poate vedea faptul ca in calitate de decan al Facultatii de Drept - Universitatea " Alexanru Ioan Cuza" din Iasi am semnat un protocol de colaborare cu CSM, pentru ca studentii sa faca practica de specialitate !

PS: Respectivul protocol " secret" se afla pe pagina Facultatii de Drept !"

"A nu se confunda protocoalele referitoare la infaptuirea justitiei, cu protocoalele din alte domenii! Spre exemplu, in calitate de Decan al Facultatii de Drept-Universitatea " Al.I.Cuza" din Iasi, am semnat un protocol cu CSM, in baza caruia studentii fac practica de specialitate! In rest, verificam si comunicam!”, a mai declarat Tudorel Toader pentru mediafax.ro.