Trump, pentru Reuters: "Viaţa de preşedinte presupune mai multă muncă decât mă aşteptam"

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se simte ca intr-un cocon si este surprins de cat de greu este sa fii presedinte la Casa Alba, potrivit unui interviu acordat dupa primele o suta de zile de mandat pentru jurnalistii Reuters, scrie hotnews.ro.

"Imi iubeam fosta viata, aveam atat de multe chestii care mergeau pentru mine. Asta implica mult mai multa munca decat fosta mea viata, Credeam ca va fi mai usor", a declarat presedintele Statelor Unite. Donald Trump a renuntat la viata sa de afacerist newyorkez si dezvoltator imobiliar, pentru a fi investit in pozitia de presedinte dupa o campanie extrem de controversata pentru Casa Alba.

La mai bine de cinci luni de la victoria sa in alegerile prezidentiale si la o suta de zile de la investire, miliardarul republican se gandeste in continuare la alegerile din toamna, in care a invins-o pe Hillary Clinton. Donald Trump chiar a intrerupt o discutie despre presedintele Chinei, Xi Jinping, pentru a da o copie a hartii electorale din 2016 jurnalistilor de la Reuters.

"Uite aici, poti sa o pastrezi, asta este harta finala cu numere. E destul de buna, nu-i asa? Desigur ca noi suntem cu rosu", a spus presedintele republican de la Biroul Oval.