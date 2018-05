Triumfalismul economic al PSD, defiinţat de specialişti

Triumfalismul economic al PSD este contrazis de preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru. Într-un interviu pentru RFI, el a atras atenţia că deficitul economic este prea mare pentru o perioadă de boom economic.

Triumfalismul economic al liderilor PSD, care invocă în permanenţă creşterea economică şi menţinerea în ţinta de deficit bugetar, este doar într-o într-o oarecare măsură justificat, însă dezechilibrele se pot accentua, avertizează Ionuţ Dumitru.

„Dacă ne uităm la creşterea noastră economică de anul trecut, aproape de 7%, fără îndoială că e şi o parte plină şi o parte goală a paharului. Creşterea e foarte mare, ceea ce e partea plină a paharului, iar partea goală a paharului este că nu e sustenabilă. Ai o creştere economică generată într-o proporţie prea mare de consum, consum alimentat (...) în special de creşteri de salarii şi de pensii şi reducerile de taxe, de TVA, din ultimii ani, stimul care nu poate fi menţinut la nesfârşit".

Preşedintele Consiliului Fiscal a demontat şi mitul "menţínerii sub pragul de 3% al deficitului": „În mintea politicianului român, 3% din PIB e reţeta magică, adică e un deficit pe care noi ar trebui să-l ţintim an de an, ceea ce este o filozofie complet greşită. Suntem în plin boom economic şi nu ar trebui să avem deficite atât de mari. (...) Cât va fi deficitul atunci când economia nu va mai fi, în mod inevitabil, într-o fază atât de bună şi vom avea o creştere economică mai mică sau Doamne fereşte chiar o recesiune, o scădere economică? Evident că deficitele vor exploda".

În interviul pentru RFI, Ionuţ Dumitru a reluat şi el ideea guvernatorului BNR, cum că inflaţia accelerată de la începutul acestui an a fost influenţată, în oarecare măsură, de factori externi, dar principala cauză a fost creşterea consumului intern.