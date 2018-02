Traian Băsescu, în plen: "Vă spun la toţi. L-am bătut pe bune pe Geoană, de l-am rupt"

Fostul preşedinte Traian Băsescu a avut în plen, la dezbaterea privind raportul comisiei de anchetă a alegerilor din 2009, o replică ce se încadrează în stilul său caracteristic. "Va spun la toti: l-am batut pe Geoana de l-am rupt pe bune", a spus Băsescu, după ce s-a întors la microfon.

"Geoana a pierdut alegerile din 2 motive. Nu pentru ca existat un grup infractional la PDL, ci in primul rand numai un partid fara experiente trimite in cursa pe unul pe care tocmai il batusem la primaria capitalei. Dvs l-ati pus pe Geoana sa il bat si a doua oara. Marea problema pe care o aveti este ca Geoana simte nevoia sa se spele de mai multe ori pe zi, dupa ce a plecat de la Antena 3 s-a oprit direct in jacuzzi la Vantu acasa", a mai spus Basescu.

Raportul intocmit de comisie a fost adoptat prin vot de plenul Parlamentului, cu 205 voturi pentru, 94 impotriva. Mai exact, a fost adoptat un proiect de hotarare care prevede ca acest proiect sa fie trimis catre mai multe institutii ale statului - Presedintie, Guvern, Parchetul General, CSM.