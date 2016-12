Panică în Australia! Peste 80 de persoane rănite la un festival de muzică

80 de persoane au fost rănite, dintre care 20 au ajuns la spital, în urma unei busculade la Falls Festival din Lorne, un orăşel situat în apropiere de metropola Melbourne. Incidentul a avut loc în timp ce tinerii încercau să plece de la un show al trupei de rock DMA, transmite ABC Australia, citat de News.ro.



De asemenea, mai mulţi anchetatori australieni au fost trimişi pentru a determina cum s-a declanşat busculada de la festivalul de muzică şi cine este vinovat.

”Picioarele mele erau strivite, am crezut că s-au rupt. Nu puteam să-mi simt picioarele. Am fost blocată sub o grămadă de oameni pentru aproape trei minute şi mă luptam pentru a putea respira. Apoi am leşinat, cineva m-a târât şi am fost pălmuită peste faţă până m-am trezit”, povesteşte Olivia Jones (19 ani). Tânăra a suferit mai multe răni la nivelul picioarelor şi la spate şi a avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare.

O altă tânără a descris incidentul haostic, în care oamenii au început să se împingă pentru a ieşi dintr-un cort unde concertaseră trupa DMA.

”Când toată lumea era la pământ, atunci a fost un moment terifiant pentru mine... erau oameni care au leşinat”, a explicat Luisa Villani.

O tânără a povestit cum persoanele prinse la fundul busculadei încercau să ceară ajutor celor din jur.

”Nu puteam să-i scot pentru că erau prinşi între alţi oameni, era îngrozitor. Nu o voi uita niciodată pe fata care a fost scoasă de la fundul busculadei, era albastră şi abia mai respira”, a delcarat Olivia Baumann.

Autorităţile susţin că busculada a început după ce mai mulţi fani s-au împiedicat în timp ce încercau să părăsească cortul uriaş unde a concertat trupa de rock DMA.

Multe persoane s-au îndreptat spre reţelele sociale pentru a-i critica pe organizatorii care nu au realizat destule puncte de ieşire din cortul pentru concerte.

Un număr de 20 de persoane au fost transportate la spital, după ce au suferit răni la nivelul picioarelor, coaste rupte, fracturi de şold, răni la nivelul capului sau chiar posibile răni la şira spinării.