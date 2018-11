TOP 10 ținute office pe care trebuie să le ai în garderoba ta

Dacă sunteți în căutarea unor haine pentru serviciu, în acest articol vă prezentăm câteva ținute care sunt la modă în această perioadă.

Compleu LaDonna gri cu insertii galbene. Este un elegant compleu de dama compus din sacou si fusta. Are imprimeuri galbene si volane la maneci si pe lungime. Iesi in evidenta de fiecare data alegand un compleu.

Compleu cu fusta neagra si sacou texturat alb cu negru. Daca nu ti-ai creat inca un stil care sa te caracterizeze solutia cea mai buna este o tinuta clasica si feminina, alege compleul format din fusta neagra si sacou texturat alb cu negru!

Compleu LaDonna verde cu broderie neagra. Alege compleul verde LaDonna cu broderie florala pentru o tinuta rafinata la evenimentele speciale din acest sezon! Sacoul este cambrat, captusit pe interior si se inchide cu nasturi maxi. Textura este accesorizata cu broderie florala handmade neagra. Fusta conica, captusita, cu crepeu la spate include broderie florala la baza.

Compleu Ginette bleumarin cu buline albe. Alege compleul bleumarin Ginette cu buline albe pentru o tinuta rafinata la petrecerile acestui sezon! Sacoul este captusit, se inchide cu fermoar si are insertii tip fundita pe bust. Fusta conica, captusita, cu un crepeu la spate, iti subliniaza silueta. Tonul bleumarin este accesorizat cu buline albe discrete.

Compleu Roxy orange cu peplum. Este un elegant compleu de culoare oranj-caramiziu, compus din 2 piese. Compleul are un design deosebit, care te va pune in valoare.

Compleu Clarisa vernil cu benzi negre. Este un superb compleu in tonuri de vernil cu benzi negre, compus din 2 piese. Compleul are un design unic, iar materialul permite purtarea lui in sezonul rece, atat la birou cat si la un eveniment.

Compleu gri office din 2 piese rochie si sacou. Alege compleul gri office din doua piese rochie si sacou pentru un look desavarsit la birou! Sacoul este cambrat, captusit pe interior, cu guler asimetric si se inchide cu nasturi maxi tip brosa. Rochia este dreapta, captusita, cu un crepeu la spate si decolteu oval, pentru a-ti sublinia silueta. Imprimeul compleului este special, format din romaburi delicate in tonuri contrastante alb-gri.

Compleu Odette negru cu dungi albe fusta si sacou. Atat la birou cat si la un eveniment, compleul acesta negru cu dungi verticale albe este must have. Sacoul este accesorizat cu volanase elegante pe guler si rever.

Compleu Arin bleumarin cu imprimeuri florale. Primavara aceasta adu culoare garderobei tale si alege acest compleu elegant cu imprimeuri florale, compus din rochie si sacou. Poti purta compleu, atat la evenimente de zi, cat si la birou.

Compleu LaDonna galben mustar cu broderie neagra. Alege compleul galben mustar LaDonna cu broderie florala pentru o tinuta rafinata la evenimentele speciale din acest sezon! Sacoul este cambrat, captusit pe interior si se inchide cu nasturi maxi. Textura este accesorizata cu broderie florala handmade neagra. Fusta conica, captusita, cu crepeu la spate include broderie florala la baza.