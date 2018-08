Toader, despre evaluarea lui Lazăr: "Voi prezenta concluziile raportului. Protocoalele, nefireşti"

Sursa: Inquam Photos / Adriana Neagoe

Tudorel Toader a ţinut o conferință de presă în care a anunţat că evaluarea procurorului general nu trebuie privită ca o formă de presiune. Ministrul Justiţiei a mai spus că în opinia sa, protocoalele sunt nefireşti, şi a mai punctat că va face publice concluziile raportului de evaluare, în funcţie de care va face recomandări.

Tudorel Toader a precizat încă de la început că decizia de declanșare a procedurii de evaluare a Procurorului General nu a fost luată exclusiv pe baza unor circumstanțe recente:

"Deci sa fiti de acord, o scurta declaratie de presa. Deci declaratia nu reprezita o replica, este doar o precizare. Cu ceva timp in urma spuneam ca vine o vreme in care fiecare dintre noi va fi evaluat. Decizia de declanșare a procedurii de evaluare a Procurorului General nu a fost luată exclusiv pe baza unor circumstanțe recente. În mod rezonabil nu se susține afirmația potrivit căreia evaluarea poate fi considerată o formă de presiune exercitată în legătură cu soluționarea unor dosare, protestul din 10 august, respectiv la dosarul Revoluției. Într-o astfel de logică o atare evaluare devine imposibil de realizat pentru că permanent se vor afla spre soluționare dosare cu rezonanță socială", a spus Tudorel Toader, la Ministerul Justiţiei.

Ulterior, Toader a vorbit şi despre protocoalele cu SRI, pe care le-a catalogat drept nefireşti:

"La începutul lui 2017, procurorul general se arăta indignat că nu exista niciun protocol. Procurorul făcea declarații în condițiile în care în 2016 tocmai semnase un protocol. Pe data de 19 martie 2018 i-am solicitat să demareze procedura de desecretizare a protocolului din 2009, de care aveam cunoștință. A doua zi am primit respectivul protocol mai puțin ultimele două pagini. Tot pe 20 martie am primit la MJ protocolul privind organizarea cooperării dintre SRI și PICCJ, cu caracter secret. Ca ministru al Justiției nu aveam voie să-l fac public, să fac referiri la conţinutul acestuia și nu aveam competența să demarez vreo procedură de desecretizare. Respectivul protocol a fost trimis și la CSM și și-au pus aceeași problemă: de ce ni l-au trimis?"(...). Faptul trimiterii respectivului protocol la MJ și CSM nu absolvă sub nicio formă pe semnatarii acestuia. Ni l-a trimis spre informare, la ce și pentru ce?"Cu atât mai mult cu cât protocolul din 2009 fusese desecretizat. În art final se prevede textual că la data întrării în vigoare se abrogă protocolul din 2009. Abrogarea se referă doar la actele normative. Dacă semnatarii au înțeles să scrie că se abrogă, în acceptiunea lor aveau valențe de acte normative. Reprezintă o profundă sfidare la adresa statului de drept și la adresa cetățenilor faptul că în 2018 se desecretizează un protocol din 2009 care fusese abrogat în 2016 fără a se face vreo referire la acesta. Într-un stat de drept, protocoalele sunt ceva nefiresc".

La final, Tudorel Toader a declarat că în 30 de zile va prezenta raportul evaluării lui Lazăr, în urma căruia va prezenta recomandări:

"Eu am incercat prin acesta prezentare, nu am vrut sa intru pe fondul sau problema evaluării şi la 30 de zile voi prezenta concluziile raportului de evaluare in functie de care voi face recomandări".

Ce a spus Augustin Lazăr, luni

Procurorul General, Augustin Lazăr, a răspuns, luni, acuzațiilor formulate la adresa sa de către ministrul Justiției, Tudorel Toader, prezentând corespondența cu Ministerul Justiției și cu CSM.

”Avem nevoie de media mai mult ca niciodată pentru a face cunoscut adevărul despre activitatea Ministerului Public. Manipularea opiniei publice este folosită frecvent ca instrument pentru destabilizarea activității procurorilor. Ministerul Public are misiunea de a asiugura aflarea adevărului. Principiul aflării adevărului face parte din cultura profesională a procurorilor. Consider o chestiune de onoare și o datorie profesională să clarific suspiciunile și interpretările false apărute abundent în spațiul public. Voi face publică corespondența cu ministrul Justiției și CSM”, a declarat Augustin Lazăr, subliniind că ”adevărul nu trebuie să supere pe nimeni”.

Procurorul general susține că Ministerul Public a acționat transparent, prin informarea CSM și a ministrului Justiției despre demersurile privind protocoalele; în mod constant, pentru desecretizarea prot din dec 2016, primul demers fiind făcut la 13 martie 2017; într-un cadru legal care a reprezentat un mod instituțional de lucru în România.

Unii, la TV, fără să fie juriști, au ”această disponibilitate de a face scenete pe seama Ministerului Public”, a precizat Lazăr.

”Toate protocoalele încheiate cu SRI au fost denunțade de părți, fiind lipsite de efecte. Au fost încheiate în cadru legal, apoi denunțate prompt și lipsite de efect in contextul suspiciunilor apărute în spațiul public. Se poate lucra și fără protocoale. probabil greșeala a fost că ele erau secretizate, dar fiind vorba de securitatea națională, ar trebui să aibă caracter de secret de stat, nu să fie plimbat pe toate site-urile și pe la toate televiziunile. Se fac niște show-uri care nu fac bine nimănui”, a mai afirmat Procurorul General.

Lazăr: Tema protocolului secret cu SRI, invocată drept motiv, este o manipulare

Furtună în Justiție după anunțul evaluării procurorului general de către ministrul Tudorel Toader. Revoltat, Augustin Lazar a declarat, pentru Realitatea TV, că demersul i-a fost impus lui Toader, care a avut de ales între ,,scaunul său sau al altcuiva". Tema protocolului secret cu SRI, invocată drept motiv, este o manipulare, mai acuză șeful parchetelor din țară. Astăzi, Lazăr promite să facă lumină, cu acte, în această dispută.

Într-o declarație obținută de jurnalistul Realitatea TV Ionela Arcanu, Augustin Lazăr spune că se încearcă destabilizarea Parchetului General, care gestionează în acest moment probleme sensibile. El a dat drept exemple ancheta evenimentelor din Piața Victoriei și dosarul Revoluției.

“Se prezintă o temă falsă, că s-ar fi descoperit protocoale, recent, de cineva care e chemat să răspundă penal într-o procedură judiciară, vă spune ceva această chestiune? E o modalitate tipică de manipulare publică care s-a mai folosit. Nu este altceva decât un nou atat din seria atacurilor subsesive la adresa instituţiilor justiţiei. Este, de această dată, atacată în vederea destabilizării, într-o perioadă foarte sensibilă, când există importante dosare pe rolul Ministerului Public, această instituţie pe care o conduc. Acum s-a ivit brusc o nevoie esenţială de a pune Ministerul Public sub control. Este uşor de înţeles că aceste evenimente sunt sensibile şi s-ar putea ca cineva să fie îngrijorat de anchetele în curs. Așa ceva este foarte periculos într-un stat de drept”, a spus Augustin Lazăr.