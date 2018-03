Timp de 20 de ani, şi-a injectat ulei pentru gătit în faţă. De ce căuta femeia frumuseţea eternă

Există oare vreo femeie care să nu-şi fi dorit să fie mai frumoasă, într-un anumit moment al vieţii? Când eşti şi o persoană faimoasă, supusă în orice moment presiunii publicului care se aşteptă să te vadă ca scoasă din cutie, lucrurile se complică... Atenţie, imaginile sunt şocante şi vă pot afecta emoţional!

Aceasta este povestea unui fotomodel sud-coreean, pe numele său Like Hang Mioku. Şi-a dorit toată viaţa să ajungă în paginile revistelor internaţionale şi, când a ajuns, şi-a dorit să iasă din tipare! Era dispusă să facă orice pentru a menţine publicul interesat de apariţiile sale.



Era o frumuseţe naturală, dar, cu timpul, trăsăturile impecabile au început să pălească. Anii începeau să-şi pună amprenta pe chipul său, unul câte unul...



La un moment dat, Like Hang Mioku s-a mutat în Japonia. Acolo, simţea că-i va înflori cariera. Avea doar 28 de ani, dar în "industrie" era deja o veterană. Mai întâi, a vrut să aibă pielea mai fermă şi mai catifelată. N-a stat nicio clipă pe gânduri şi, cum a strâns banii necesari, s-a programat la o clinică unde i-au fost făcute mai multe injecţii şi a suportat o serie de intervenţii chirurgicale.



În scurt timp, când şi-au dat seama că începe să abuzeze de intervenţiile chirurgicale, medicii au refuzat s-o mai opereze.



Hang era din ce în ce mai disperată. După lungi căutări, a dat peste un chirurg care i-a făcut câteva injecţii cu silicon. Ba mai mult, după o vreme, acesta i-a cedat ei întreaga procedură şi i-a dat seringile acasă, pentru a-şi aplica singură "tratamentul". Nici că putea s-o facă mai fericită! Acum, ea controla totul!



Din păcate, povestea tinerei a luat, brusc, o turnură nefericită. Când a rămas fără silicon, aceasta a decis să folosească la injecţii ulei pentru gătit.



Cu timpul, faţa ei era tot mai desfigurată. A fost nevoită, într-un final, să apeleze la medici pentru a-i salva viaţa. După mai multe intervenţii chirurgicale extrem de complexe, aceştia au reuşit să scoată cea mai mare parte din uleiul injectat. Din nefericire, urme adânci au rămas pe faţa tinerei care suferă, şi astăzi, din cauza aceasta.



În prezent, aceasta încearcă să se împace cu înfăţişarea sa şi îşi câştigă existenţa dintr-un salariu mai mult decât modest, ca vânzătoare într-un un magazin de haine la mâna a doua. Se pare, însă, că a învins dependenţa de operaţii estetice.