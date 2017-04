Theresa May schimbă registrul: "UE se uneşte împotriva Marii Britanii, în negocierile pentru Brexit"

Premierul Marii Britanii face o declaraţie care poate înfuria liderii UE. Uniunea Europeana este in curs de a se uni impotriva Marii Britanii in negocierile pentru Brexit, a acuzat joi seara premierul britanic Theresa May, in urma apelurilor la realism lansate de cancelarul german Angela Merkel, scrie AFP, conform hotnews.ro.

"Celelalte 27 de tari europene sunt in curs sa se uneasca impotriva noastra", a spus May, intr-un discurs sustinut la Leeds (nordul Angliei). Aceasta a aratat ca Merkel "a spus ca Marea Britanie isi face iluzii privind procesul si ca cele 27 de state membre ale UE sunt de acord". Theresa May a subliniat, in acest context, ca "negocierile vor fi dificile".