Theresa May, criticată. Donald Trump, refuzat?!

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a respins acum câteva luni un plan al preşedintelui SUA, Donald Trump, privind un acord comercial bilateral, afirmă Owen Paterson, un fost membru al Guvernului de la Londra.

Owen Paterson, fost secretar de stat britanic pentru Mediu, Alimentaţie şi Afaceri Rurale, a declarat că a fost informat de consilieri prezidenţiali americani că Theresa May a respins planul afirmând că Marea Britanie "nu este pregătită". "Atunci când am efectuat o vizită în SUA în septembrie, mi s-a spus de persoane din cadrul Administraţiei de la Washington că Donald Trump a făcut o ofertă, dar Theresa May i-a transmis că Marea Britanie nu este pregătită. Mi s-a spus de oameni numiţi în funcţii înalte de Donald Trump", a declarat Owen Paterson pentru Daily Telegraph.

Donald Trump a făcut propunerea în timpul vizitei efectuate în Marea Britanie în iulie, informează publicaţia Express.

"În mod clar, s-a propus un acord în vară, a fost oferit direct, iar acum ocazia pare să fi fost pierdută", a spus Paterson.

Luni, Donald Trump a exprimat scepticism că acordul între Londra şi Bruxelles va permite Marii Britanii să negocieze tratate comerciale. "Cred că trebuie să analizăm serios dacă Marea Britanie va putea sau nu să negocieze tratate comerciale. Dacă ne uităm acum la acord, britanicii nu prea vor putea negocia tratate cu noi", a declarat Donald Trump, citat de CNN.

Însă Theresa May a respins criticile preşedintelui SUA referitoare la Acordul pe tema Brexit, subliniind că Londra va putea avea tratate comerciale bilaterale. "Documentul privind viitoarele relaţii cu UE identifică în mod clar că Marea Britanie va avea politici comerciale independente", a transmis Theresa May. "Vom putea semna acorduri comerciale cu restul lumii", a insistat Theresa May, precizând că a fost constituit deja "un grup de lucru care se va ocupa de această problemă". Purtătorul de cuvânt al Downing Street a declarat că au existat deja discuţii "pozitive şi productive" între Londra şi Washington pe teme comerciale. Întrebat dacă Theresa May se va întâlni cu Donald Trump la summitul G20, reprezentantul Guvernului de la Londra a precizat că nu există niciun plan în acest sens. "Nu am solicitat acest lucru. Au fost numeroase întâlniri cu preşedintele SUA în ultimele luni", a subliniat el.

