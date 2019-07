Teodorovici vrea reguli pentru miniștri: Onoare pentru întregul neam. E cam greu, dar se lucrează

Ministrul Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici, presedinte executiv al PSD, a declarat, sambata, ca ministrii trebuie sa faca lucrurile pe care si le-au asumat, adaugand ca nu va fi "niciun fel de ingaduinta" si ca acestia vor avea "o viata grea".

Eugen Teodorovici a participat la conferinta de alegeri a organizatiei PSD Mures alaturi de presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si secretarul general, Mihai Fifor, scrie agerpres.ro.



"Trebuie sa schimbam si noi unele lucruri in felul nostru de a fi si in partid. La nivelul guvernarii, fiecare ministru, colegii mei ministri o sa aiba din nou... Bine, aveau viata grea si inainte. Ca presedinte executiv, am aceasta obligatie fata de dumneavoastra, de partid, fata de Guvern, fata de tara sa fim intransigenti cu ai nostri, cu noi. Ministrii isi asuma anumite lucruri, trebuie sa le faca la ziua si la ora la care si-au asumat acest lucru. Nu trebuie sa avem niciun fel de ingaduinta pentru cineva care vrea sa fie ministru. Asta daca inteleg ce inseamna functia de ministru. Este o functie nobila. Ar trebui sa intelegem fiecare dintre noi ce inseamna aceasta functie. Sa ai onoare pentru intregul tau neam. (...) E cam greu, dar se lucreaza in acest sens si sper sa avem si efecte imediat. Altfel, vor veni altii care vor intelege acest lucru", a afirmat Teodorovici la conferinta de alegeri.