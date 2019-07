Teodorovici trece la amenințări: "Colegii de guvern vor avea viață grea"

Eugen Teodorovici vrea să arate că este intransigent și a trecut la amenințări la adresa colegilor de guvern. El consideră că partidul trebuie să fie „intransigent” cu propriii miniștri, că membrii Guvernului vor avea „viață grea” și că miniștrii care nu respectă la virgulă ce și-au asumat vor fi schimbați din funcție.

Președintele executiv PSD, Eugen Teodorovici, a declarat sâmbătă, în conferința de alegeri a PSD Mureș, în prezența liderului PSD Viorica Dăncilă și a secretarului general PSD Mihai Fifor, că partidul trebuie să fie „intransigent” cu propriii miniștri, că membrii Guvernului vor avea „viață grea” și că miniștrii care nu respectă la virgulă ce și-au asumat vor fi schimbați din funcție.

„Trebuie sa vorbiti despre realizari, domni si doamne primari, in afara partidului. Sa faceti oamenii sa vada clar, sa compare ce au facut unii si altii. Vrem nu vrem, acest partid e cel care a facut pentru tara, fiind cel mai important partid dupa Revolutie. Trebuie sa schimbam si noi unele lucruri in partid. La nivelul guvernarii, fiecare ministru, colegii vor avea viata grea, acum ca presedinte executiv am aceasta obligatie fata de dvs, de partid, guvern, tara, sa fim intransigenti cu ai nostri, cu noi. Ministrii trebuie sa faca la ziua si la ora la care si-au asumat. Nu trebuie sa avem niciun fel de ingaduinta pentru cine vrea sa fie ministru. E cam greu, dar se lucreaza in acest sens. Altfel, vor veni altii care vor intelege asta”, a zis Teodorovici.