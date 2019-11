Tentativă de suicid: o judecătoare de la Târgu Mureș și-a tăiat gâtul

O judecatoare de la Curtea de Apel Targu Mures a incercat sa se sinucida si si-a taiat gatul. Femeia a fost gasita langa masina si transportata la UPU, in stare grava.

Purtatorul de cuvant al IPJ Mures, Emanuela Farcas, a declarat, sambata, ca in cauza s-a deschis dosar penal pentru vatamare corporala.



"Politia a fost sesizata prin apel la 112 de un barbat din localitatea Livezeni cu privire la faptul ca sotia lui ar fi plecat de la domiciliu si ar fi amenintat ca se sinucide. In urma activitatilor desfasurate, femeia a fost gasita pe raza localitatii Sarateni in apropierea autoturismului, cazuta la pamant, avand o taietura in zona gatului. La fata locului a fost gasit si un cutit de bucatarie. Politistii i-au acordat femeii primul ajutor, aceasta fiind transportata in stare grava la UPU Targu Mures unde a ramas internata. In cauza s-a deschis dosar penal pentru vatamare corporala", a spus Farcas, notează ziare.com.