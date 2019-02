Taxa pe lăcomie. Creditele au explodat. Prima casă va suferi modificări

Taxa pe lăcomie își arată colții. Opt bănci au majorat deja costurile împrumuturilor. Pentru buzunarele clienţilor, diferenţele sunt uriaşe faţă de luna decembrie, iar scumpirile vor continua, spun specialiştii. Dobânzile la credite în România sunt cu cel puțin două puncte procentuale mai mari faţă de cele de la vecini, spune Realitatea TV.

După ce Guvernul a anunţat că va taxa activele băncilor, dacă vor depăşi un Robor de 2%, costurile creditelor au crescut semnificativ.



De la începutul anului opt bănci au majorat dobânzile cu marje între 0,25 şi două puncte procentuale.







Asta înseamnă că la un credit de 50 de mii de euro, echivalentul în lei, contractat pe o perioadă de 30 de ani, rata este mai mare în prezent cu 150 de lei faţă de decembrie 2018.



Pentru a-şi recupera cheltuielile suplimentare cu taxa pe lăcomie, unele bănci au mărit şi comisioanele la credite, în timp ce altele au redus dobânzile la depozite.



"Patru banci au marit comisioanele de analiza la credite cu pana la 900 de lei sau 200 de euro. Dobanzile la depozite au început sa scada din ianuarie. Au fost patru banci care si au miscorat dobanzile la depozitele in lei si in euro cu pana la un punct procentual au continuat aceste scaderi si avem in februarie alte opt banci care au miscorat dobanzile la depozite.", spune Irina Chițu, analist financiar.



Brokerii susţin că numărul de credite acordate va fi în scădere, iar împrumuturile vor fi tot mai scumpe.



"Modificarile aduse regulamentului BNR au impus o plafonare a gradului de indatorare la 40% , plafonare care va atrage o scadere a volumelor finantate in jurul valorii de 15%.", spune Doru Iliescu, broker imobiliar.

Datele se schimbă şi pentru cei care vor să îşi ia o locuinţă prin programul ,,Prima Casă". Modificările vor fi făcute până la finalul lunii februarie printr-o Hotărâre de Guvern.





Specialiştii spun că programul ,,Prima Casă" urmează să fie accesibil doar tinerilor care au cel mult 35 de ani şi câştigă maximum 3.000 de lei net.