Tainele prosperității din cultura Feng-Shui care te ajută să-ți înmulțești rapid banii

„Succesul produce succesul, așa cum banii produc bani.” – Chamfort





Potrivit teoriei feng shui, locuinta noastra este impartita in anumite zone. Unele dintre ele atrag dragostea, altele – confortul si norocul, iar celelalte – banii. Acestor zone trebuie sa dai mai multa atentie.



Zona de sud – est raspunde pentru starea financiara. Este bine sa pui acolo pusculita cu bani si sa adaugi permanent, astfel imbunatatind situatia. Aici trebuie sa pastrezi o parte din bani pe care i-ai obtinut datorita succeselor profesionale.







Aranjarea corecta al acestui sector este legata de flori – aceasta zona trebuie sa contina nuante de verde, violet, purpuriu si auriu. De asemenea, este necesar sa pui plante vii (de exemplu, un copac de bani) si bucati de mobilier din lemn. Elementul Apei va creste actiunea zonei de bogatie. Plaseaza un recipient cu apa, un mic acvariu sau o fantana decorativa in acest sector. Poti folosi imagini cu cascade, rauri, mari si oceane.



Folosirea talismanelor pentru bani releva si potentialul financiar. Printre acestea sunt pestisorul de aur, broasca de bani, monedele stranse pe un fir rosu sau alte obiecte care pot atrage prosperitatea materiala. De exemplu, poti crea o vaza speciala pentru bogatie, care in invataturile feng shui este considerata cel mai puternic talisman monetar.



Ca sa pastrezi banii, astfel incat sa se inmulteasca, trebuie pusi in locurile puternice. Astfel de puncte sunt in fiecare apartament si le poti gasi cu propriile tale senzatii, scrie revistasufletului.net. Acestea sunt cele mai confortabile locuri in care obtineti o doza de energie si te relaxezi dupa o zi de lucru. Locul puterii poate fi creat independent, alegand o camera adecvata pentru energie sau o parte din ea. In aceste locuri este bine sa pastram finantele, dar pentru a creste profiturile trebuie sa avem grija de volum. Cele mai bune elemente sunt nuantele rosii sau verzi: cutii din lemn, portofele din piele, cutii frumoase facute de manual.