Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce obiect să nu foloseşti sub nicio formă azi

Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este ultima sarbatoare din anul bisericesc. Noul an bisericesc incepe la 1 septembrie.

Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul se praznuieste in fiecare an la 29 august. In aceasta zi, se tine post pentru a ne infrana asemenea lui Ioan Botezatorul, dar si pentru a nu fi ca Irod. Acesta, din cauza lipsei de masura, a cerut ca Salomeea sa danseze, iar ca rasplata i-a oferit capul Sfantului Ioan.

Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul – Semnificatii



Din Evanghelie cunoastem ca Irod, la un ospat prilejuit de sarbatorirea zilei de nastere, a taiat capul Sfantului Ioan Botezatorul, la cererea Irodiadei. In acea vreme, Sfantul Ioan era intemnitat in castelul lui Irod de la Maherus. Ioan il mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era sotia fratelui sau. In ura ei de moarte, Irodiada a sfatuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase si placuse oaspetilor si indeosebi lui Irod, sa ceara de la acesta capul Botezatorului ca rasplata.



Capul Sfantului Ioan a avut, dupa traditia Bisericii, o istorie aparte.



El a fost de trei ori pierdut si de trei ori aflat. Prima si a doua aflare a capului este sarbatorita pe 24 februarie, iar a treia aflare a capului Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 25 mai.



Potrivit traditiei, Sfanta Ioana, femeia dregatorului lui Irod, este cea care a luat capul Sfantului Ioan Botezatorul din curtea Irodiadei si l-a ingropat la Ierusalim, in muntele Eleonului, intr-un vas de lut.



Dupa un timp, un proprietar bogat si slavit a crezut in Hristos, si lepadand pozitia sociala si toata desertaciunea acestei lumi, s-a facut monah, luandu-si numele de Inochentie. Ca monah, el s-a salasluit chiar la locul unde se afla ingropat capul Botezatorului Ioan. Dorind sa-si zideasca o chilie si o bisericuta, el a sapat adanc si a descoperit un vas de pamant in care se afla un cap.



Prin descoperire dumnezeiasca a aflat ca este al lui Ioan Botezatorul.



Cand s-a apropiat insa de trecerea la cele vesnice, spre a nu fi gasit si pangarit de paganii ce se inmultisera in zona, el l-a luat si l-a ascuns din nou in pamant, in acelasi loc.



