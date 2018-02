”Tabelul” din ședința CExN. Cum s-a făcut curățenia în rândul secretarilor de stat

Liviu Dragnea la CEx PSD

Liviu Dragnea a anunțat la sfârșitul ședinței CeXn, că s-a decis ca 27 din 93 de secretari de stat să plece din funcții, în urma evaluărilor. Surse din ședință au declarat pentru realitatea.net că a existat un tabel prezentat în ședință pe baza cărora s-au făcut epurările. Astfel, au fost secretari de stat a căror activitate a fost considerată sub așteptări, dar și secretari de stat care erau trecuți ca ”neasumați politic” de nicio organizație județeană. Paradoxal, și cei neasumați politic erau trecuți tot ca oameni care trebuie să plece, posturile devenind astfel, vacante.

Potrivit acelorași surse, acel tabel a fost făcut de către secretarul general al PSD, Marian Neacșu, în colaborare cu ministerele vizate. Unul dintre cei neasumați politic era Dragoș Titea de la Ministerul Transporturilor, secretar de stat contestat de către rivalii lui Dragnea din partid, pe motiv de ”incompetență”. Surprinzător, acesta provine de la PSD Maramureș, a ocupat funcția de secretar de stat pentru o lungă perioadă, cu o pauză în care a mers la Romatsa, dar în tabelul din ședință figura ca neasumat politic.

La finalul ședinței, Marian Neacșu a declarat că vizate erau spre exemplu, Ministerul Românilor de pretutindeni sau Ministerul Apelor și Pădurilor.

Dragnea, despre înlocuirile celor 27: Din mai multe motive

"Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi înlocuiţi din 96. Mai sunt 2-3 cazuri în care vor mai fi discuţii zilele următoare", a precizat Dragnea la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD. Întrebat de ce sunt înlocuiţi aceşti secretari de stat, Dragnea a spus: "Din mai multe motive".

Dăncilă nu știe: Nu pot să vă dau un număr

Dar Viorica Dăncilă a avut explicații care nu au coincis cu ale lui Dragnea. Spre exemplu, Dăncilă nu a spus nimic despre înlocuirea celor 27:

"S-a văzut locurile care sunt vacante, s-a făcut o evaluare a miniştrilor secretari de stat. Deocamdată nu am vorbit despre schimbări punctuale. Am văzut care este situaţia la fiecare minister în parte. Avem ministere unde avem nevoie de secretari de stat, sunt posturi vacante. Nu aş putea să spun un număr, pentru că nu am făcut o evaluare numerică", a afirmat Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.



Întrebată dacă s-a discutat despre posibilitatea ca numirea secretarilor de stat să se facă de fiecare ministru în parte şi nu de premier, Dăncilă a spus că nu a discutat acest lucru.



"Nu am discutat despre acest lucru, dar întotdeauna vine propunerea de la ministrul respectiv pentru numirea secretarului de stat, premierul îşi dă acordul sau nu în funcţie de discuţia cu ministrul de resort", a adăugat Dăncilă.



Premierul a spus că se va face şi o evaluare a fiecărui ministru în parte.



Întrebată cum se descurcă Dănuţ Andruşcă, ministrul Economiei, Viorica Dăncilă a spus: "Haideţi să nu judecăm. Vom face o evaluare a fiecărui ministru în parte. Nici nu puteam, sunt totuşi numai două săptămâni. Gândiţi-vă că este un timp foarte scurt".