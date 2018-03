Suveranii revin. Caz halucinant la Braşov: "Sunt SUVERAN, fiinţă vie, născută vie"

Suveran, fiinţă vie, născut viu - buletin fără CNP

Fostul om de afaceri braşovean Dan Cămârzan, cu o avere estimată de Forbes în anul 2010 la 30 de milioane de euro, a trecut recent de la delirul mistic la gruparea ,,suveranilor“, formată din „oameni vii, născuţi vii“.

Omul de afaceri a ajuns marţi seara la Poliţie împreună cu alţi trei braşoveni „oameni vii, născuţi vii“ care au protestat în secţia de urgenţe a Spitalului de Psihiarie Braşov în favoarea unui camarad. E vorba de un şofer din judeţul Braşov care fusese adus la Spitalul de Psihiatrie, după ce poliţiştii l-au găsit în trafic conducînd fără permis o maşină radiată din circulaţie, dar cu numere de înmatriculare inventate şi plăcuţă de înmatriculare confecţionată artizanal.

Bărbatul le-a fi prezentat poliţiştilor un act de identitate fals, fără CNP şi alte elemente de identificare, pe care scria „născut viu”. Oamenii legii au presupus că omul suferă de o afecţiune psihică, deşi el le-a explicat că este un ,,suveran“.

După şase ore petrecute la Secţia de Poliţie, în urma protestului „oamenilor născuţi vii”, ce a avut loc miercuri, la Spitalul de Psihiatrie, omul de afaceri braşovean Dan Cămârzan a realizat un nou live pe Facebook, azi-noapte, povestind despre experienţa sa din ultimele ore şi despre principiile sale de viaţă.

Iată o parte din discursul afaceristului braşovean, după plecarea de la Secţia 2 de Poliţie Braşov:

„Astăzi, un om născut viu a fost oprit ilegal, luat de Poliţie şi dus la spitalul de nebuni împotriva voinţei lui (...). În momentul respectiv, am primit telefon, normal că ne-am dus acolo, că omul nu este nebun, omul este legal în viaţă, are certificat de născut viu şi este legal în viaţă. Cei care au certificat de naştere sunt legali morţi (...). Astăzi au făcut o ilegalitate şi au răpit, sechestrat un cunoscut de-al nostru. Automat, eu personal m-am dus acolo să stau de vorbă cu doctorii. Le-am explicat «Domnul doctor, n-ai cum să stabileşti legal dacă este în viaţă, din moment ce tu ai venit să stabileşti starea lui mentală. Tu n-ai cum să stabileşti starea lui mentală, dacă nu se supune legilor pe care tu le respecţi, el respectă legile Pământului, legile lui Dumnezeu din care a venit». M-au bruscat, m-au dat afară, după care a venit Politia, ne-au cerut «actele voastre». Noi am prezentat actele noastre. Actele mele sunt ală de născut viu şi ăla de botez (...) Nu mi-a cerut nimeni să prezint actul emis de altcineva, că ăla nu este actul meu, este actul lor, buletinul este actul lor, nu este actul meu, eu sunt doar beneficiarul buletinului. Actul emis de mine este cel emis de mine. Pe ăla i l-am arătat. Ne-au luat, ne-au băgat în duba de politie şi ne-au dus şi ne-au ţinut la secţie vreo şase ore. Mie mi-au pus cătuşele şi mi-au dislocat umărul... era ultima chestie a lui Iisus care i se întâmplase”, scrie mytex.ro.

În continuare, el a povestit că a fost percheziţionat împotriva voinţei lui şi că în România sunt 65.000 de certificate de născut viu emise, în timp ce restul de 20 de milioane de oameni sunt „sclavii statului”.

„Omul născut viu respectă legile lui Dumnezeu, cele Zece Legi. Automat este om liber cu jurământ la Dumnezeu”, a explicat afaceristul.

Sancţiuni aplicate de Poliţie

Referitor la caz, reprezentanta Poliţiei Judeţene Braşov, Gabriela Dinu, ne-a informat că au fost aplicate sancţiuni pentru „tulburarea ordinii şi liniştii publice” şi pentru „refuzul de a oferi date pentru stabilirea identităţii”, conform Art. 2, alin. 1 şi 31 din Legea 61 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

„Valoarea sancţiunilor a fost de 300 de lei, fiecare. Toate persoanele (n.r. patru) conduse la secţie au fost sancţionate”, a precizat sursa citată. Potrivit acesteia, alte două sancţiuni au fost aplicate de jandarmi.

17 braşoveni au cerut „Certificate constatatoare ale născutului viu“

Suveranii recunosc drept unic act oficial Certificatul constatator al născutului viu şi contestă CNP-ul pentru că prin acesta statul le-ar spiona fiecare mişcare.

Pînă acum, 17 persoane au depus la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Braşov cereri pentru eliberarea unor duplicate ale propriilor „Certificate constatatoare ale născutului viu“. „Persoane care au o frică de autoritate în sensul în care se tem că o astfel de putere, să îi spune mai mare, i-ar putea face rău şi de asemenea putem vorbi de alte persoane care îşi duc viaţa de o manieră speculativă în sensul în care ei se cred superiori celorlalţi şi modul de trai este prin a primi anumite foloase de la ceilalţi fără ca neapărat să li se cuvină”, a spus pentru digi24.ro Ioana Toma, psihoterapeut.

Viorel Suveran, prins fără numere de înmatriculare în Vrancea

Şi în luna februarie, un şofer care avea la maşină numărul „VN 01 suveran“ a fost oprit în trafic de poliţiştii rutieri din Rovinari. Bărbatul s-a autointitulat „Viorel Suveran“ şi nu recunoaşte actele de stare civilă emise de statul român. Acesta susţine că face parte dintr-un grup care nu recunoaşte actele de stare civilă emise de statul român, pentru că, prin acestea ar deveni înrobi. Oamenii legii au desfăcut ei plăcuţele şi l-au chemat pe „viorel suveran“, la sediul Poliţiei Rovinari.

O situaţie similară a mai avut loc în martie 2017, la Coldea, când un tânăr a protestat pentru că nu i se eliberează certificatul medical de născut viu, în bază căruia a să i se elibereze o carte de identitate fără CNP.

Poliţiştii i-au cerut şoferului să demonteze plăcuţele de pe maşină, dar acesta a refuzat.

Şoferul i-a acuzat pe poliţişti că-i distrug maşina şi a filmat tot incidentul.

Bărbatul face parte dintr-un grup care nu recunoaşte actele de stare civilă emise de statul român, pentru că, prin acestea, orice persoană ar deveni înrobit, scrie pandurul.ro.

O situţie similară a avut loc în martie 2017, la Coldea.

Un tânăr a proteste în faţa Primăriei pentru că nu i se eliberează certificatul medical de născut viu. În baza acestui document, Mihai Poenar vrea să i se elibereze o carte de identitate fără CNP, pentru că astfel să nu mai fie urmărit de statul român.

„Creatorii sau deţinătorii de documente sunt obligaţi la solitarea persoanelor fizice şi juridice să elibereze documente sau copii care atestă că sunt conforme cu originalul. În ulitmele şase luni am venit cu 20 de cereri la Primăria Codlea şi mie mi-au invocat o altă lege. Am mers şi la procuratură şi în instanţă, pe motiv că ei nu au voie să elibereze. În alte judeţe, Olt, Galaţi, la Ploieşti, Timiş, Iaşi sau Sibiu s-au eliberat. Vreau acest document pentru este dovada existenţei mele pe pământ, certificatul născutului viu. Este cel mai puternic act pe care noi îl avem. Procesul este pe fond, la Tribunalul Braşov, Am făcut şi plângere penală la procuror, pentru abuz în serviciu, dar mi se pare că se trage de timp, de aceea şi protestez. Se trage de timp să mă las păgubaş, să uit... Am fost în două audienţe la primar, dar nu rezolv nimic. Este o copie după un act al meu şi cât timp ei îl deţin sunt obligaţi să îl elibereze. Am fost şi la Arhivele Naţionale, dar nu au mai primit acte din Codlea din 1920. M-au trimis la spital, că ei nu au voie, de la Primărie, dar în alte judeţe s-au eliberat copii după aceste acte conform cu originalul”, a declarat Mihai Poenar, conform Adevărul.

Viceprimarul municipiului Codlea, Mihai Cîmpeanu, spune că din punct de vedere legal un astfel de act nu poate fi eliberat de primărie, pentru că este doar gestionat de administraţia locală.

Cazul lui Poenar nu este singular. Şi la Braşov există 15 astfel de cereri, numai că aici se pare că a existat o gândire coordonată, pentru că cererile depuse la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Populaţiei (SPCLEP) sunt tipizate.

„Noi am luat textul de lege şi l-am studiat, dar pentru că suntem asaltaţi cu astfel de solicitări, am solicitat un punct de vedere de la Bucureşti, de la instituţia care ne coordonează. Cei care au formulat astfel de cereri nu sunt de acord cu atribuirea CNP. Din cauză că am refuzat eliberarea acelui document, suntem ameninţaţi cu plângeri penale pentru abuz în serviciu. Mai mult, chiar ma primit de la o secţie de poliţie o citaţie în acest sens. Precizăm că textul de lege este foarte clar, iar singurul act ce poate fi eliberat este certificatul de naştere. Actele solicitate nu pot fi eliberate unor persoane fizice”, a precizat George Roşca, directorul executiv al SPCLEP Braşov.

Care este cadrul legal?

Hotărârea de Guvern nr. 64 din 26 ianuarie 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. Art. 20 – „Înscrisurile care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă, în original sau fotocopie, pot fi trimise, la cererea scrisă, D.E.P.A.B.D., S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., instanţelor judecătoresti, parchetelor sau poliţiei; înscrisurile originale se restituie până la data stabilită în adresa de solicitare”.

Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în 2012. Art. 69 – „(1) La cererea scrisa a Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, a instanţelor judecătoreşti, a parchetelor sau a poliţiei, se pot transmite extrase pentru uz oficial, însoţite de copii ale înscrisurilor care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă, iar pentru motive temeinice, la cererea serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, a unităţilor din sistemul de ordine şi siguranţă publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a instituţiilor responsabile cu asistenţa socială şi protecţia drepturilor copilului, precum şi a notarilor publici, se eliberează gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie.

(2) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul solicitărilor adresate direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Arhivelor Naţionale, pentru actele aflate în păstrarea acestora, cu respectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (3).”

Online, tot mai mulţi români – care vor să fie Suveran Fiinţă Vie Născut Viu – îmbrăţişează ideea de a avea cărţi de identitate fără CNP, ajungându-se la teorii care mai de care conspiraţioniste, până la a ajunge la a fi „vânduţi la bursă” sau că certificatul de naştere cu CNP ar fi un titlu de stat vândut de către BNR.

În plus, cei care vor să facă parte din grupul "SUVERAN - fiinţă născută vie - au început să întrebe avicaţii, în mediul online, ce lege pot să folosească pentru a obţine certificatul de născut viu şi UCC 3-305 (codul comercial valabil la nivel global).

Răspunsul unui avocat este însă cât de poate de clar:

"Cred ca ati vizionat un film SF.

Este evident ca orice copil nascut viu trebuie inregistrat si devine automat o persoana fizica!

Pana la 14 ani se considera ca nu are capacitate de a decide deoarece nu are un discernamant complet si parintele (tutorele) raspunde pentru fpatele si actiunile sale, iar de la 14 ani la 18 ani are un discernamant diminuat avand capacitatea de a raspunde numai pentru anumite fapte si actiuni", spune Camen Petrescu, avocatnet.ro.