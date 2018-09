Surse: PSD vrea să organizeze Referendumul pentru Familie pe 7 octombrie

Surse din şedinţa PSD au declarat pentru Realitatea Tv, că Referendumul pentru Familie ar urma să fie organizat în octombrie.

Social-democraţii au decis calendarul în privinţa referendumului pentru modificarea în Constituţie a definiţiei căsătoriei. ”Proiectul de lege va fi votat în perioada 12-13 septembrie în Senat, iar referendumul va avea loc pe 7 octombrie”, au precizat surse din PSD pentru MEDIAFAX.

Camera Deputaţilor a adoptat, în mai 2017, iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei care prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, semnată de 3 milioane de cetăţeni.

Reamintim că Liviu Dragnea a declarat în iulie, ca referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul dorit de Coalitia pentru familie ar putea fi organizat pe 30 septembrie sau in prima duminica din octombrie.

Declaratia a fost facuta la Palatul Parlamentului, dupa intalnirea cu premierul Irlandei.

Liderul PSD a spus ca va discuta cu partenerii de coalitie, sugerand totusi ca in prima saptamana a lunii septembrie sa se dea votul in Senat "pentru declansarea referendumului in sensul dorit de cei 3 milioane de romani".