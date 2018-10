Ce sunt, de fapt, sufletele legate? Multă lume le confundă cu sufletele pereche

Suflete legate

Se poate sa fi întalnit vreodata o persoana fata de care ai simtit o conexiune speciala, o emotie pozitiva si un puternic sentiment de familiaritate. Daca da, atunci este posibil sa iti fi cunoscut sufletul pereche sau poate fi vorba de suflete legate!

Sufletele legate sunt persoane care s-au mai intalnit in alta existenta si au fost legate prin iubire (iubire pasionala, iubire de tip mama-copil, iubire frateasca sau prieteneasca), o dragoste adanca si plina de altruism. Acestea se mai numesc şi suflete surori.

Cand doua suflete legate se intalnesc, atunci este vorba de o intalnire karmica de tip pozitiv.

Spre deosebire de sufletele legate, o persoana poate avea un singur suflet pereche. Intre sufletele pereche exista o polaritate yin-yang puternica si atractie irezistibila, fiind vorba de o intalnire dintre un barbat si o femeie care se completeaza perfect.

Intre sufletele legate poate sa existe numai prietenie, nu este obligatoriu sa existe si pasiune. Astfel, relatia dintre doua suflete surori poate fi una de familie, de prietenie, de profesor–elev, de colegialitate sau de dragoste pasionala, in functie de caz si bineinteles de sexul persoanelor implicate.

De exemplu, copiii nascuti ca gemeni sunt considerati a fi suflete surori, persoane care s-au iubit atat de mult intr-o alta existenta incat si-au dorit sa se incarneze impreuna. Ei se inteleg foarte bine si exista o legatura telepatica speciala intre doi copii gemeni.

Experientele telepatice sunt semne demne de luat in considerare care vorbesc despre existenta unei legaturi speciale, profunde si misterioase dintre doua persoane, fiind indiciul unei relatii de tipul sufletelor surori. Persoanele care gandesc acelasi lucru in acelasi moment, spun intamplator aceeasi idee, sunt persoane care se afla pe o frecventa de vibratie foarte asemanatoare, avand o legatura la nivel telepatic.

Sufletele pereche isi pot face aparitia in viata noastra si ne insotesc un timp mai scurt sau mai lung, ne pot arata un drum sau ne salveaza într-o situatie limita. Ele pot sta cateva ore sau toata viata, dar, de fiecare data, au un impact puternic asupra noastra.

Comunicarea cu sufletul pereche este cursiva, armonioasa, ca si cum v-ati cunoaste dintotdeauna, ca si cum va era menit sa va cunoasteti, iar de multe ori cuvintele sunt de prisos, va intelegeti doar din priviri. Energia pozitiva pe care o simti venind dinspre sufletul pereche este, de cele mai multe ori, covarsitoare. El nu te face sa suferi, nu-ti provoaca durere, nu te impovareaza, ci iti arata lectia pe care o ai de invatat, intr-un mod cat mai natural. Daca simtim, totusi, anumite piedici sau emotii negative, e posibil sa confundam sufletul pereche cu o relatie karmica.

Nu trebuie neaparat ca sufletul pereche sa fie de sex opus, sa fii casatorit(a) cu el, sa traiti o poveste de iubire. El iti poate fi frate, mama, bunic sau prieten bun. Insa impactul cu acea persoana va fi covarsitor, imposibil de uitat.

Exista trei categorii de suflete pereche, fiecare avand caracteristici distincte si de neconfundat fata de alte persoane din viata ta.

Suflete pereche camarade – sunt oamenii care te ajuta sa-ti atingi un scop, sa inveti anumite lectii, care-ti sunt alaturi in situatii speciale, dificile, poate cruciale; sunt cei care te-au salvat in situatii limita sau care, pur si simplu, ti-au alinat suferinta cand credeai ca nu se mai poate face nimic. Sprijinul lui e intotdeauna neconditionat si vine atunci cand simti nevoie acuta de afectiune, sustinere si ocrotire.

Sufletele pereche gemene – sunt cei cu care ai avut o relatie speciala de prietenie de-a lungul mai multor vieti. Intalnirea cu un suflet pereche geaman e ca reintalnirea cu un prieten vechi, pe care nu l-ai mai vazut de ani intregi. Sunt oamenii care te inteleg intru totul, deoarece sufletele voastre sunt puternic acordate la nivel telepatic. Va veti ajuta reciproc, in multe moduri, sa invatati si sa evoluati impreuna, iar prietenia dintre voi se va intari si mai mult.

Sufletul pereche flacara geaman – este unic si cel mai important pentru noi. Ati petrecut impreuna multe vieti, pline de dragoste si grija unul fata de celalalt, iar legatura dintre voi este una profund spirituala. Cand il intalnesti din nou, in aceasta viata, simti o atractie imediata, e ca si cum va cunoasteti dintotdeauna, e ca un curent electric, care trece prin amandoi, in acelasi timp. Sufletele se recunosc imediat si isi amintesc iubirea profunda care exista intre ele, dincolo de timp si spatiu. Este jumatatea ta perfecta si impreuna veti crea o atmosfera de vraja, pe care nu ai simtit-o cu nimeni altcineva niciodata. Acest sentiment este intotdeauna reciproc. Se spune ca atunci cand intalnesti sufletul pereche flacara geaman, iti gasesti imaginea in oglinda a sufletului tau, iar impreuna formati un intreg plin de dragoste si armonie. Sufletul tau pereche flacara geaman e, de cele mai multe ori, de sex opus, dar se poate incarna si intr-un frate sau sora (de obicei geaman). S-ar putea chiar sa semanati unul cu altul, avand de multe ori aceleasi trasaturi, mai ales in jurul ochilor. Energiile spirituale sunt într-un acord perfect si atat de legate unele de altele, incat intre aurele celor doi se formeaza un arc stralucitor de lumina, un curcubeu de energie ce uneste cele doua suflete.

Nu intalnesti acest suflet pereche unic in fiecare viata, pentru ca se poate intampla ca fiecare sa aiba de invatat o anumita lectie, in mod individual. Dar e cert ca tindeti, prin ceea ce faceti, sa ajungeti din nou impreuna, iar sufletele voastre sa evolueze pe un drum spiritual comun.

Sursa: kfetele.ro