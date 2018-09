Sucul detoxifiant din 6 ingrediente care îţi ajută ficatul să scoată toxinele din corp

Curatarea ficatului cu ajutorul acestui suc este foarte importanta.

In acest fel, vei reusi sa elimini toxinele din corp si sa iti stimulezi ficatul sa functioneze la capacitate maxima, scrie girly.ro.



In plus, dupa ce consumi acest suc, corpul tau nu va mai acumula toxine.



Ingrediente:



6 frunze de kale

o jumatate lamaie fara coaja

2 mere rosii taiate

o bucatica de radacina de ghimbir

o sfecla curatata si taiata

3 morcovi curatati si taiati



Pune toate ingredientele intr-un storcator sau blender si amesteca. Daca folosesti in blender, adauga doua cani de apa, apoi strecoara.