Vremea se schimbă radical: ger de crapă pietrele. Prognoza pentru București

Specialiștii spun că vom avea parte de vreme extrem de rece până la mijlocul săptămânii viitoare.

"Azi mai avem precipitatii in sudul tarii. Va fi lapovita, in cursul zilei, in Oltenia, Muntenia. Zilele urmatoare ne rezerva ceva ninsori prin centru, in nord, in zonele intracarpatice, mai mult in zonele montane. Temperaturile scad serios incepand de joi, astfel ca, vineri dimineata, ne trezim cu temperaturi la limita gerului in cea mai mare parte a tarii si cu temperaturi negative pe parcursul zilei. Vom avea ger in cea mai mare parte a tarii noaptea in week-end, iar ziua temperat vor fi negative chiar foarte scazute, sub minus 5 grade, chiar si la Bucuresti. Temperaturile nu ne asteptam sa creasca pana spre mijlocul saptamanii viitoare chiar. Ramane foarte foarte rece vremea pana atunci, incepand de joi", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Robert Manta.