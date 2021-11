"Deocamdata, ne asteptam ca, saptamana aceasta, temperaturile sa se mentina peste normalul perioadei, in partea de sud si est, chiar daca ni se pare ca este rece, este sfarsit de noiembrie. Dupa episodul de azi-noapte, vor aparea iar precipitatii, dar foarte slabe. Urmeaza o scurta pauza, iar spre sfarsitul saptamanii, in vest, precipitatiile vor fi sub forma de ploaie. Episoadele cu ploi vor fi frecvente saptamana viitoare, deci vom vorbi despre un excedent al precipitatiilor, mai ales in zona de munte. Tara noastra este traversata de o masa de aer mai rece. Tot la munte este posibil ca precipitatiile sa se transforme de la sfarsitul saptamanii, sa apara lapovita si ninsoare, si nu este exclus ca, saptamana viitoare, in nordul si centrul teritoriului, in zonele mai joase, precipitatiile sa se transforme in lapovite si ninsori mai ales noaptea. Acestea sunt cauzate tocmai de prezenta acelui front rece", a spus, la Realitatea PLUS, Florinela Georgescu, director executiv ANM.

"Temperaturile se cam mentin pana spre jumatatea lunii decembrie. Regimul termic va fi apropiat de cel normal, pierdem in medie 2-3 grade, deci din ce in ce mai rar vom vorbi despre temperaturi care sa depaseasca 10 grade, de saptamana viitoare", a mai spus Florinela Georegscu.