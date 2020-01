Vremea de Bobotează. Val de aer polar peste România: unde lovesc ninsorile și viscolul

Temperaturi de până la -10 grade Celsius și vânt puternic, în aproape jumătate de țară. Meteorologii au emis un cod galben, valabil până la noapte.

Și în București a început ninsoarea. Chiar dacă azi nu se anunță ger de crapă pietrele, în zilele următoare temperaturile vor fi tot mai scăzute.

"Inca de ieri avem in vigoare o atentionare de cod galben pentru judetele aflate in sudul Moldovei, in partea de est a Dobrogei si Munteniei, aici vor fi rafale ale vantului de 65 km pe ora. Si in zona Capitalei vor fi astazi intensificari ale vantului pana la 50-55 km/ora. De asemenea, din punct de vedere termic, ne asteptam sa se raceasca vremea in urmatoarele zile, noptile sa devina geroase in nordul si centrul tarii, acolo unde minimele vor ajunge la -10 grade", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Mirela Polifronie, meteorolog de serviciu la Administrația Națională de Meteorologie.

"La munte, in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, acolo unde si vantul va prezenta intensificari, dar si in Moldova, vor mai fi precipitatii sub forma de ninsoare, insa destul de slabe. In zona Capitalei a fulguit, a fost o ninsoare destul de slaba, ar mai putea fi sanse pentru fulguiala si in orele urmatoare, insa nu este nimic semnificativ", a mai spus meteorologul.