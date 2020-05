Vremea 17 mai - Cum se schimbă temperaturile

Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua şi sub forma de aversa, iar în centru şi în est vor fi şi descarcari electrice. Pe suprafeţe mici cantitaţile de apa vor depaşi 20...25 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare. În restul teritoriului vremea va fi calda, iar cerul variabil, cu înnorari temporare dupa-amiaza şi seara când pe arii restrânse se vor semnala averse şi fenomene electectrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificari la munte, la altitudini mari unde se vor depaşi la rafala viteze de 80...90 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în nordul ţarii şi 29 de grade în sudul extrem. ***

In Bucuresti vremea va fi calda, cu o temperatura maxima de 27...28 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorari temporare spre seara, când vor fi condiţii pentru ploi de scurta durata şi descarcari electrice. *** Maine valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru aceasta data; maximele se vor încadra între 17 şi 27 de grade, cu cele mai scazute valori pe litoral si cele mai ridicate in Moldova. În jumatatea de sud a ţarii gradul de instabilitate atmosferica va creşte treptat şi mai ales dupa-amiaza se va manifesta prin înnorari temporar accentuate, local averse ce vor avea şi caracter torenţial, frecvente descarcari electrice şi intensificari de scurta durata ale vântului; izolat vor fi posibile vijelii şi grindina. În restul teritoriului cerul va fi variabil, condiţiile de ploaie reduse, iar vântul va sufla slab şi moderat. *** In capitala vremea va fi calda, dar va deveni şi instabila. Cerul va fi variabil, cu înnorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice şi intensificari de scurta durata ale vântului mai ales dupa-amiaza. Dimineata, 14-16 grade si temperatura maxima, 25...26 de grade. ***

Marti vremea va fi în general instabila în regiunile sud-vestice, sudice şi doar parţial în cele centrale şi se va manifesta prin înnorari temporar accentuate, local averse, frecvente descarcari electrice şi intensificari de scurta durata ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. Trecãator ploile vor avea caracter torenţial şi izolat vor fi condiţii de grindina. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu unele înnorari şi pe spaţii restrânse averse slabe, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificari la munte, în special pe creste. Valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice perioadei, astfel cã maximele vor fi cuprinse între 18-19 grade pe litoral şi 27 de grade in Bacau. *** Marti in Bucuresti valorile de temperatura se vor menţine apropiate de cele specifice perioadei, iar probabilitatea pentru manifestari de instabilitate atmosferica respectiv înnorari temporar accentuate, descarcari electrice, averse şi intensificari de scurta durata ale vântului va fi ridicata. Dimineata, 14-15 grade si la amiaza, in jur de 25 de grade.