Noaptea de miercuri spre joi va fi una geroasă, iar în unele zone, temperaturile vor ajunge la minus 18 de grade Celsius, chiar și la minus 20 de grade Celsius în nord-vestul și centrul țării.

"Va continua sa fie foarte frig in toata tara. Urmeaza inca o noapte foarte rece. E posibil sa avem ger in mare parte din tara, la noapte sa se inregistreze minime in general intre -18 si -8 grade. Asta inseamna ca pot fi posibile valori chiar si sub -20 de grade, izolat, cel putin in nord-vestul si centrul teritoriului", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Mihai Timu.

La aceasta ora, sunt in vigoare mai multe coduri galbene pentru burnita si ploaie slaba in zona Olteniei, unde sunt depuneri de polei.

"Dupa ziua de maine pana spre sfarsitul saptamanii, din nou vantul o sa ne mai dea batai de cap", a mai spus meteorologul.

Cu cat ne apropiem de weekend, insa, vom remarca o crestere a valorilor termice.

"Este posibil sa avem cea mai rece noapte din aceasta iarna", a mai spus Mihai Timu.