Vor urma și ceva ploi în următoarele zile, iar de săptămâna viitoare, România va fi și mai lovită de caniculă cu temperaturi și mai extreme, anunță meteorologii.

"Asteptam temperaturi maxime cuprinse intre 33 si 37 de grade. Sa nu uitam si de aspectul temperaturilor cuprinse intre 18 si 23 de grade. In urmatoarele zile, vom avea alternante de la o zi la alta, de la o regiune la alta. Acest val de caldura persista mai ales in regiunile sudice si in zilele urmatoare", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Diana Giurgiu.

"Vom avea si manifestari de instabilitate atmosferica. In prezent, avem ploi cu descarcari electrice in partea de NV a tarii", a mai spus meteorologul.

Sambata vine cu temperaturi comparabile cu cele inregistrate ieri, iar de la inceputul saptamanii viitoare, vremea se incalzeste in toate regiunile, a mai spus meteorologul.