"Pe parcursul nopților, deja sunt zone unde temperatura scade sub 10 grade. La nivelul țării, valorile vor atinge maxime cuprinse între 4 și 10 grade doar în zone restrânse, mai ridicate de atât și spre sfârșitul săptămânii, în condițiile unui cer mai degajat noaptea, vor fi temperaturi chiar și sub 5 grade", a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, Florinela Georgescu, director în cadrul ANM.

Zilele vor fi destul de plăcute, cu temperaturi care vor atinge maxime cuprinse între 15 și 21 de grade.

Cele mai ridicate valori vor fi înregistrate în vestul și sudul țării, ziua și seara, iar cele mai scăzute - în jumătatea de nord a Moldovei și în zonele depresionare.

În a doua jumătate a lunii octombrie, spre începutul lui noiembrie, tot mai frecvent vom avea noaptea temperaturi sub 10 grade, care vor fi posibile și la amieze.

Prognoza meteo pe două săptămâni - zonele lovite de ploi și frig

BANAT

În prima zi a intervalului vremea va fi relativ caldă, cu o medie a temperaturilor maxime de 20…22 de grade, apoi în 11 octombrie scăderea de temperatură la valorile diurne va fi semnificativă, până la o medie regională de 15 grade. În perioada 12 – 15 octombrie vor fi maxime termice de 18…19 grade, iar încălzirea estimată ulterior va însemna o medie regională în general de 22… 23 de grade, valori ce vor caracteriza o vreme caldă. Temperaturile minime vor fi în medie de 8… 11 grade. Local și temporar se vor semnala ploi slabe în perioada 11 – 15 octombrie. În restul intervalului probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

CRIŞANA

În prima zi a intervalului vremea va fi relativ caldă, cu o medie a temperaturilor maxime de 20 de grade, apoi se va produce o scădere de temperatură, astfel că în perioada 11 – 15 octombrie, media regională a valorilor diurne va fi de 17… 18 grade. Vremea va deveni caldă în a doua jumătate a intervalului, când media regională a temperaturilor maxime se va situa la valori de 21… 23 de grade. Temperaturile minime vor avea mici variații în prima săptămână, respectiv valori cuprinse între 6 și 9 grade, apoi media acestora va fi de 8… 9 grade. Pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe în perioada 11 – 15 octombrie. În restul intervalului, probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

TRANSILVANIA

În prima săptămână valorile termice diurne vor fi apropiate de mediile multianuale, respectiv, valori în medie de 16…18 grade, iar nopțile vor fi relativ calde pentru această perioadă, cu o medie regională, în general peste 8…9 grade. Începând din 16 octombrie vremea va intra într-un proces de încălzire și va deveni caldă pentru această dată, cu o medie a temperaturilor maxime ce va ajunge la 20… 22 de grade, iar minimele vor fi de 5… 7 grade. Local și temporar se vor semnala ploi slabe în perioada 12 – 14 octombrie. În restul intervalului, doar pe arii restrânse vor mai fi posibile ploi slabe.

MARAMUREŞ

În prima săptămână valorile termice diurne vor fi apropiate de mediile multianuale, respectiv valori de 16… 18 grade. Începând din 16 octombrie vremea va intra într-un proces de încălzire și va deveni caldă pentru această perioadă, cu o medie a temperaturilor maxime ce va ajunge la 20…21 de grade. Temperaturile minime vor avea mici variații în prima săptămână, la valori cuprinse între 4 și 9 grade, apoi media se va situa în jurul a 7 grade. Începând cu 12 octombrie vor fi intervale în care local și temporar se vor semnala ploi slabe.

MOLDOVA

În perioada 10 – 15 octombrie media temperaturilor maxime va fi de 15… 18 grade, valori ce vor caracteriza o vreme normală termic. Începând din 16 octombrie sunt estimate temperaturi maxime peste normele climatologice, la o medie regională ce se va menține la peste 20 de grade până spre finalul intervalului de anticipație. Temperaturile minime vor fi în medie de 7… 9 grade, cu excepția nopții de 10/11 octombrie, când media acestora va scădea spre 3… 4 grade. Local și temporar se vor semnala ploi slabe în perioada 12 – 14 octombrie. În restul intervalului, probabilitatea pentru ploi pe arii restrânse va fi redusă.

DOBROGEA

Valorile termice diurne se vor situa în jurul a 18 grade în prima săptămână, apoi se va încălzi ușor și în această regiune, până spre o medie de 20… 21 de grade. Temperaturile minime nu vor avea variații semnificative pe parcursul intervalului, asfel că media acestora se va situa la valori de 10… 12 grade. Temperaturi minime mai scăzute sunt posibile în noaptea de 10/11 octombrie, când media va fi de 7… 8 grade. Probabilitatea pentru ploi slabe va fi mai ridicată în perioada 12 – 14 octombrie și din nou spre sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

MUNTENIA

În prima săptămână vremea va fi normală sub aspect termic, media maximelor va fi de 18… 20 de grade, cu cele mai scăzute valori în 12 octombrie. În a doua săptămână, valorile termice vor crește ușor și treptat și vor caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă, media maximelor urmând a se situa în jurul a 22 de grade. Temperaturile nocturne vor avea variații semnificative în primele zile, când vor fi cuprinse în medie între 7 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în 11 octombrie, apoi media estimată va fi de 7… 8 grade. Local și temporar se vor semnala ploi slabe în perioada 12 – 14 octombrie. În restul intervalului, doar pe arii restrânse vor mai fi posibile ploi slabe, cel mai probabil spre finalul intervalului.

OLTENIA

În prima zi a intervalului media temperaturilor maxime va fi de 19… 20 de grade, apoi în 11 octombrie se va produce o scădere de temperatură, până la o medie regională de 16 grade. În perioada 12 – 15 octombrie vor fi maxime termice ușor mai ridicate, la o medie de 17… 18 grade, iar în a doua săptămână de anticipație vremea va deveni caldă pentru această perioadă, cu valori în medie de 20… 22 de grade. Temperaturile minime vor fi în jurul a 10 grade în primele 4 zile ale intervalului, iar ulterior, media acestora va scădea la 7… 8 grade. Local și temporar va ploua în perioada 11 – 15 octombrie. În restul intervalului probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

LA MUNTE

Vremea va fi normală din punct de vedere termic în prima săptămână, cu o medie a maximelor de 8… 10 grade, apoi se va încălzi în toată zona, iar până spre finalul perioadei de anticipație, media maximelor se va situa în jurul a 14 grade. Temperaturile minime vor avea aproximativ aceeași evoluție, respectiv o medie a acestora mai scăzută în prima săptămână la valori de 2… 4 grade, urmată de o creștere, spre 6… 7 grade în a doua săptămână. Local și temporar va ploua în perioada 12 – 14 octombrie. În restul intervalului, doar pe arii restrânse vor mai fi posibile ploi slabe, cel mai probabil spre finalul acestuia.