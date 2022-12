În Banat, până în jurul datei de 10 decembrie, temperatura aerului va avea tendinţa de creştere semnificativă de la medii ale maximelor de 8 grade spre medii de 12 - 13 grade şi ale minimelor de la 4 grade până la 6 - 7 grade, valori cu mult mai ridicate faţă de mediile multianuale. Ulterior, vremea va intra într-un proces de răcire până în data de 12 decembrie, când media valorilor diurne va ajunge la 5 - 6 grade, iar a celor nocturne în jurul a zero grade, medii ce se vor menţine în general până la sfârşitul intervalului. Probabilitatea de precipitaţii se va menţine în general ridicată pe tot parcursul intervalului, dar mai ales în data de 8 decembrie, în intervalul 10 - 12 decembrie şi după 14 decembrie.



În Crişana, în prima săptămână din interval, valorile termice vor fi în creştere şi vor caracteriza o vreme cu mult mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă din an. Media maximelor va urca de la 8 - 9 grade spre 12 - 13 grade, iar cea a minimelor, de la 2 - 3 grade, până la 6 - 7 grade. Vremea va intra într-un proces de răcire până în data de 12 decembrie, când media valorilor diurne va ajunge la 4 grade, iar a celor nocturne de la -2 grade la -1 grad, iar până la sfârşitul intervalului variaţiile vor fi nesemnificative. Probabilitatea de precipitaţii se va menţine în general ridicată pe tot parcursul intervalului, dar mai ales în data de 8 decembrie, în intervalul 10 - 12 decembrie şi după 14 decembrie.



În Transilvania, până în jurul datei de 10 decembrie, valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor fi în creştere, de la medii ale maximelor de 5 grade, spre medii de 12 - 13 grade, şi ale minimelor, de la zero grade, până la 4 grade, valori cu mult mai ridicate faţă de mediile multianuale. Ulterior, vremea va intra într-un proces de răcire până în data de 12 decembrie, când media valorilor diurne va ajunge la 4 - 5 grade, iar a celor nocturne în jurul a -2 grade, medii ce se vor menţine în general până la sfârşitul intervalului. Vor fi precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului, dar mai ales în 8 decembrie, în jurul datelor de 12 şi 15 decembrie.



În Maramureş, până spre sfârşitul primei săptămâni, temperatura aerului va avea tendinţa de creştere de la medii ale maximelor de 6 grade, spre medii de 10 - 11 grade şi ale minimelor, de la zero grade, până la 5 - 6 grade, valori cu mult mai ridicate faţă de mediile specifice perioadei. Apoi, vremea va intra într-un proces de răcire, mai accentuată până în data de 12 decembrie, când media valorilor diurne va ajunge spre 4 grade, iar a celor nocturne de până la -2 grade, medii ce se vor menţine în general până la sfârşitul intervalului. Probabilitatea de precipitaţii se va menţine în general ridicată pe tot parcursul intervalului, dar mai ales în data de 8 decembrie, în intervalul 10 - 12 decembrie şi după data de 15 decembrie.



În Moldova, în prima săptămână din interval, valorile termice vor fi în creştere şi vor ajunge să caracterizeze o vreme cu mult mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă din an. Media maximelor va urca de la 1-2 grade, spre 10 - 11 grade, iar cea a minimelor, de la -2 grade la -1 grad, până la 4 - 5 grade. După acest interval, vremea va intra într-un proces de răcire până în data de 13 decembrie, când media valorilor diurne va ajunge la 5 grade, iar a celor nocturne ce vor ajunge la -2 grade, iar până la sfârşitul intervalului variaţiile vor fi nesemnificative. Vor fi condiţii de precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului, dar mai ales în jurul datelor de 12 şi 15 decembrie.



În Dobrogea, în prima jumătate a intervalului, valorile termice vor fi în creştere şi vor ajunge să caracterizeze o vreme cu mult mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă din an.

Media maximelor va creşte de la 6 - 7 grade, spre 14 grade, iar cea a minimelor, de la 3 grade, până la 8 - 9 grade. La începutul celei de-a doua săptămâni, vremea va intra într-un proces de răcire şi până în data de 13 decembrie media valorilor diurne va ajunge la 8 grade, iar a celor nocturne la 3 - 4 grade, iar până la sfârşitul intervalului variaţiile vor fi nesemnificative. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere mai ales în a doua jumătate a intervalului.



În Muntenia, până în data de 11 decembrie, valorile termice vor fi în creştere şi vor caracteriza o vreme cu mult mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă din an. Media maximelor va creşte de la 4 - 5 grade, spre 12 - 13 grade, iar cea a minimelor, de la 1 - 2 grade, până la 5 - 6 grade. În a doua jumătate a intervalului, vremea va intra într-un proces de răcire şi până în data de 13 decembrie media valorilor diurne va ajunge la 7 - 8 grade, iar a celor nocturne între zero grade şi un grad, iar până la sfârşitul intervalului variaţiile vor fi nesemnificative. Vor fi condiţii de precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului, dar mai ales în jurul datelor de 12 şi 15 decembrie.



În Oltenia, valorile termice vor creşte în prima săptămână din interval şi vor caracteriza o vreme cu mult mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă din an. Media regională a maximelor va urca de la 5 - 6 grade, spre 11 grade, iar cea a minimelor, de la 2 - 3 grade, până la 5 - 6 grade. În a doua jumătate a intervalului, vremea se va răci şi până în data de 13 decembrie media valorilor diurne va ajunge la 7 - 8 grade, iar a celor nocturne între -1 grad şi zero grade, iar până la sfârşitul intervalului variaţiile vor fi nesemnificative. Vor fi precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului, dar mai ales în perioada 10 - 12 decembrie şi după data de 14 decembrie.



La munte, până spre sfârşitul primei săptămâni, temperatura aerului va avea tendinţa de creştere de la medii ale maximelor de până la un grad, spre medii de 5 - 6 grade şi ale minimelor, de la -3 grade, până la două grade, valori cu mult mai ridicate faţă de mediile specifice perioadei. În a doua săptămână, vremea va intra într-un proces de răcire, mai accentuată până în data de 12 decembrie, când media valorilor diurne va ajunge spre -2 grade grade, iar a celor nocturne de între -6 şi -5 grade, medii ce se vor menţine în general până la sfârşitul intervalului. Probabilitatea de precipitaţii se va menţine în general ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, dar mai ales în a doua jumătate din interval.